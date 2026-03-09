FL오토코리아, 포드·링컨 ‘다시 봄 서비스 캠페인’ 진행… 무상점검·부품 혜택 등 지원

봄맞이 무상점검 서비스 캠페인
혹한 운행 차량 점검·관리… 안전 운행 지원
사고차 무상 견인·대차 등 지원
주요 소모성 부품 할인 혜택
에프엘오토코리아(FLAK, FL Auto Korea, 포드·링컨)는 공식 딜러사 선인자동차가 봄철을 맞아 ‘2026 포드·링컨 다시 봄 서비스’ 캠페인을 진행한다고 9일 밝혔다. 캠페인은 오는 5월 30일까지 선인자동차 공식 서비스센터(제주 지정 서비스센터 제외)에서 포드·링컨 전 차종을 대상으로 이뤄진다.
캠페인을 통해 공식 인증 전문 테크니션에 의한 27개 주요 부품군에 대한 무상점검 서비스를 받을 수 있다. 워셔액과 부동액은 무상 보충한다. 겨울철 혹한 운행 이후 주요 부품에 대한 점검과 관리를 통해 고객들의 안전한 주행을 지원한다는 목적이다.
사고 차량과 유상 수리 관련 혜택도 운영한다. 사고 차량 고객을 위해 무상 견인, 대차 서비스, 자기부담금 등을 지원하고 소모성 부품에 대해서는 할인 혜택을 제공한다. 보증이 만료된 차량 유상 수리 시에도 부품을 할인 받을 수 있다. 10만 원 이상 유상 수리 고객에게는 정비상품권을 페이백 방식으로 지급하고 30만 원 이상 유상 수리 시 사은품(선착순)을 증정한다. 선인자동차 관계자는 “이번 캠페인은 고객들이 봄철을 맞아 새로운 활력을 되찾을 수 있도록 웰컴(Welcome)의 의미를 담아 마련했다”며 “캠페인 기간을 활용해 체계적으로 차를 관리하고 안전한 주행을 즐겨보기 바란다”고 말했다.
한편 올해부터 포드·링컨 국내 판매는 선인자동차가 새롭게 출범시킨 에프엘오토코리아(FLAK)가 맡는다. FLAK는 올해 공격적으로 신차를 내놓을 계획이다. 링컨 신형 노틸러스 풀하이브리드 모델을 선보여 친환경 SUV 시장에 진입하고 오프로드 성능을 강조한 포드 익스플로러 트레머를 출시한다. 여기에 포드 신형 익스페디션과 링컨 신형 내비게이터를 투입해 국내 대형 SUV 시장 공략 강화에 나선다.
댓글 0