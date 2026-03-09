“귀 막지않고 즐기는 고음질”… 하만 JBL, 오픈형 이어폰 신제품 2종 국내 출시

삼성전자 자회사 하만의 오디오 브랜드 JBL(제이비엘)이 오픈형 이어폰 신제품 2종인 ‘JBL 센스프로’와 ‘JBL 사운드기어 클립스’를 출시한다고 9일 밝혔다.
두 제품 모두 JBL의 오픈사운드(OpenSound) 기술을 기반으로 한다. 하만에 따르면 귀를 막지 않는 공기 전도 방식으로 주변 환경을 인식하면서도 음악을 들을 수 있으며 오픈형 특성상 발생할 수 있는 음 누설도 최소화했다고 한다.
JBL 센스 프로 (sence PRO)는 16.2mm 다이아몬드 유사 카본(DLC) 드라이버를 탑재했다. 어댑티브 베이스 부스트 알고리즘이 청취 환경에 따라 저음을 자동으로 보정하며, Hi-Res 오디오 무선 인증과 LDAC를 지원해 24비트 고해상도 음질 재생이 가능하다고 한다. 통화 품질 면에서는 4개의 보이스 마이크와 AI 기반 통화 알고리즘을 적용했으며 하만은 소음이 많은 환경에서도 목소리를 선명하게 전달할 수 있다고 설명했다. 착용감과 관련해서는 티타늄 합금 이어훅에 스플릿-훅 구조를 적용해 무게를 분산시켰다고 한다. 블랙·화이트·블루·퍼플·그레이 5가지 컬러로 출시되며 출고가는 22만9000원이다.
JBL 사운드기어 클립스(Soundgear CLIPS)는 반투명 메탈릭 마감의 클립온 디자인을 적용한 제품이다. 하만에 따르면 새로운 소닉아크(SonicArc) 구조로 스피커 위치를 최적화해 베이스 성능을 높이고 음 누설을 줄였으며, 4개의 마이크로 통화 기능도 지원한다. 하만 측은 귀걸이나 선글라스와 함께 착용할 수 있는 클립온 구조 덕분에 패션 액세서리처럼 활용 가능하다고 강조했다. 최대 32시간 배터리를 지원하며 블랙·화이트·블루·퍼플·코퍼 5가지 컬러로 출시된다. 출고가는 18만9000원이다.
