LG전자, 중남미 맞춤형 세탁기-냉장고 공개

LG전자가 현지 맞춤형 제품 출시를 통해 저위도 신흥국인 ‘글로벌 사우스’ 공략에 속도를 내고 있다. LG전자는 4일(현지 시간)부터 이틀 동안 멕시코 캉쿤에서 ‘LG 이노페스트 2026 중남미’ 행사를 열었다고 8일 밝혔다.
이번 행사에서는 중남미 고객들의 신장과 팔길이를 고려해 허리를 깊이 숙이지 않아도 세탁물을 쉽게 꺼낼 수 있는 통돌이 세탁기가 새로 선보였다. 중남미가 도시화로 주거 면적이 계속 줄어들고 있는 점을 고려해 설치 공간 대비 내부 용량을 극대화한 냉장고도 내놨다. 세탁과 건조를 한 번에 처리하는 ‘워시콤보’, 일체형 세탁건조기 ‘워시타워’ 등의 제품군도 추가했다.
LG전자는 중남미 지역의 설비 투자도 늘리는 상황이다. 연내 가동이 목표인 브라질 파라나주에 건설하는 신규 공장은 76만7000㎡의 부지에 연면적 7만 ㎡ 규모에 이른다.
LG전자는 지난달에는 아랍에미리트 아부다비에서 중동 아프리카 지역 이노페스트를 개최한 바 있다. 두 달 연속 중동, 아프리카, 중남미 등 글로벌 사우스 지역을 공략한 것이다. 송성원 LG전자 중남미지역대표는 “현지 고객의 생활 방식에 맞는 맞춤형 제품을 앞세워 중남미 시장에서 신뢰받는 브랜드로 자리매김하겠다”고 말했다.
