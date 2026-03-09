HD현대 최고경영진 워크숍… ‘AI 전환’ 논의

정기선 회장 “질문하는 리더 되길”
정기선 회장을 비롯한 HD현대 전 그룹 최고경영진이 한자리에 모여 인공지능(AI) 전환을 논의했다.
8일 업계에 따르면 HD현대는 최근 경기 성남시 HD현대 글로벌 연구개발(R&D) 센터(GRC)에서 그룹 최고경영진을 대상으로 ‘2026 톱 팀(Top Team)’ 워크숍을 진행했다. 워크숍에서 경영진은 AI 전환을 위해 집중해야 하는 분야와 과제, 이를 위해 최고경영진이 실천해야 할 원칙 등을 논의한 것으로 전해졌다.
이 자리에서 정 회장은 “AI 전환의 성패를 가르는 것은 기술 자체가 아니라 일하는 방식과 조직 문화”라며 “AI를 통한 혁신과 도전을 이어가기 위해 최고경영진이 직접 관심을 가지고 방향을 제시해 이끌어야 한다”고 당부했다.
정 회장은 또 “답을 주는 리더보다는 질문하는 리더가 되어 주길 바란다”며 “경쟁력은 정답을 많이 아는 데 있는 것이 아니라 새로운 가능성을 정의하는 과정에 있다”고 강조했다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
