플래티넘브릿지-유니버스브랜드그룹(UBG), 일본 전시·박람회 에이전트 MOU 체결

전시·박람회 전문기업 유니버스브랜드그룹(대표 이종린, 이하 UBG)는 마케팅 플랫폼 기업 플래티넘브릿지(대표 이아영)와 일본 전시·박람회 서비스 ‘에어부스(AIR BOOTH)’ 운영 협력을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다.
이번 협약을 통해 플래티넘브릿지는 일본 전시·박람회 참가를 희망하는 기업을 대상으로 에어 부스 서비스의 공식 에이전트로 참여하게 된다. 양 사는 해외 유통 네트워크와 전시·박람회 운영 노하우를 결합해 국내 기업들의 일본 시장 진출을 적극 지원할 계획이다.
플래티넘브릿지는 자사 브랜드 이퀄리브(equlib)’를 통해 글로벌 유통 네트워크를 구축해 왔으며, 다양한 해외 전시·박람회 참가 경험을 보유하고 있다. UBG는 일본 전시·박람회 시장에 특화된 운영 역량을 바탕으로 현지 참가 지원 서비스를 제공한다.
특히 양사는 일본 시장 진출을 희망하는 K-뷰티 브랜드를 중심으로 프리미엄 전시 참가 지원 서비스를 강화할 예정이다. 이를 통해 참가 기업들이 일본 바이어 및 유통 채널과 실질적인 비즈니스 성과를 창출할 수 있도록 지원한다.
한편, 플래티넘브릿지는 그동안 △도쿄 오사카 나고야 후쿠오카에서 열린 뷰티월드 재팬(Beautyworld Japan) 참가 △해외 24개국 글로벌 유통사 계약 체결 △UAE Watsons 핵심 매장 10곳 동시 입점 △올리브영 ‘K-슈퍼루키 위드 영(K-Super Rookie with Young)’ 프로그램 선정 등의 성과를 냈다.
