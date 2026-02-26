행텐, AI로 완성한 2026 봄 신학기 화보 공개

개강룩·등교룩 제안…디자인부터 자사몰까지 AI 통합 적용
1960년대 미국 서핑 문화에서 출발한 행텐이 인공지능(AI)을 통해 새로운 봄을 준비한다. 행텐과 주니어 라인 행텐틴즈를 전개하는 브랜디드라이프스타일코리아는 2026 봄 신학기를 겨냥한 AI 화보를 공개하고, 전사적 AI 경영 고도화 전략을 본격화했다고 밝혔다.
이번 AI 화보는 자사몰 상세페이지, 썸네일, 스타일링 콘텐츠까지 확장된 프로젝트다. 생성형 AI를 활용해 다양한 체형과 상황에 맞는 착장 이미지를 구현했으며, 개강룩·등교룩·데이트룩 등 실용적 스타일을 제안한다.
행텐은 디자인 기획 단계에서 AI 콘셉트 모델링과 3D 가상 샘플링을 도입했다. 이를 통해 상품 개발 속도를 높이고 제작 비용을 절감했다. 판매 데이터와 트렌드 분석을 결합한 AI 수요예측 시스템으로 생산 효율도 개선했다.
자사몰에는 초개인화 추천, AI 사이즈 제안, 챗봇 상담 기능을 적용해 소비자 편의성을 강화했다. 한 AI 검색 환경에 최적화된 GEO 전략을 추진해 브랜드 스토리와 상품 정보가 정확히 노출되도록 설계했다.
행텐 관계자는 “AI는 브랜드 운영의 효율성과 창의성을 동시에 확장하는 도구”라며 “행텐틴즈까지 AI 적용 범위를 넓혀 변화하는 패션 유통 환경에 선제 대응하겠다”고 밝혔다.
