중기중앙회, ‘김경수 지방시대위원장과 중소기업인 소통 회의’ 개최

중소기업중앙회는 25일 서울 여의도 중기중앙회에서 ‘김경수 지방시대위원장과 중소기업인 소통 회의’를 개최했다고 밝혔다.
이번 회의는 정부가 지방 주도 성장을 추진하는 가운데, 지방 중소기업의 성장 과제를 논의하기 위해 마련됐다.
이날 회의에는 김경수 지방시대위원장과 조웅환 5극3특정책국장 등이 참석했다. 중소기업계에서는 김기문 중기중앙회장을 비롯해 이한욱 한국신기술사업협동조합 이사장(경남), 임경준 광주전남아스콘공업협동조합 이사장(전남), 황현배 인천산업유통사업협동조합 이사장(인천), 한영돈 선유산업단지사업협동조합 이사장(경기 북부) 등이 자리했다.
회의에서는 △리쇼어링 기업 인정 범위 확대 △지방 전통 제조 중소기업 사업전환 지원 △지역 전략산업 맞춤형 인재 양성 방안 등이 건의됐다.
김기문 중기중앙회장은 “비수도권 중소기업의 63.4%가 수도권과의 경영환경 격차를 크게 느끼고 있다”며 “우리 경제가 최근의 성장세를 이어가려면 수도권·비수도권 간 격차 해소가 무엇보다 중요하다”고 말했다.
이어 “지방 주도 성장을 위해 일자리 창출과 산업 생태계 구축, 사업전환 및 인공지능(AI) 기반 혁신 지원이 필요하다”고 말했다.
김경수 위원장은 “5극3특 성장엔진 산업에 중소기업 참여를 확대하고, 인재 양성과 재정 지원 등 맞춤형 정책을 추진하겠다”며 “리쇼어링 범위 확대와 AI 확산을 통한 사업전환 지원 등으로 지역 중소기업의 성장 기반을 마련하겠다”고 밝혔다.
5극 3특 정책은 전국을 5개 초광역권(극)과 3개 특별자치도(특)로 재편해 수도권 일극을 다극으로 전환하고 지역 주도의 성장거점을 육성하는 국가균형발전 전략이다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
