김인섭 서비푸드 대표, 美 ‘푸드 프로틴 서밋 2026’ 연사 초청

서비푸드는 자사 김인섭 대표가 오는 4월 미국 캘리포니아 애너하임에서 열리는 세계 단백질 산업 전략 컨퍼런스 ‘푸드 프로틴 서밋 2026(Food Protein Summit 2026)’의 공식 발표자로 선정됐다고 밝혔다.
푸드 프로틴 서밋(Food Protein Summit)은 전 세계 식품 기업, 원료사, 연구기관, 투자자들이 참여해 단백질 산업의 미래 방향을 논의하는 국제 컨퍼런스다. 단백질 원천, 기능성 포뮬레이션, 지속가능성, 프리미엄 소재 전략 등 산업 전반의 의제를 다루며, 글로벌 단백질 시장의 구조적 변화와 비즈니스 전략을 공유하는 장으로 운영되고 있다.
해당 컨퍼런스에서는 △전통 단백질의 재정의 △기능성 고흡수 단백질 △기후 회복력 기반의 식단 다변화 등 다양한 주제 발표와 토론이 진행된다. 이번 행사에는 CoryPro Ingredients의 Roi Wurgaft, Nestlé의 Shelly Xu, The Periodic Table of Food Initiative의 Selena Ahmed 등 글로벌 단백질 및 식품 혁신 분야 주요 리더들이 공식 프로그램에 참여한다.
김 대표는 이번 발표에서 단백질 산업이 ‘흡수 효율’과 ‘기능적 가치’ 중심으로 재정의되고 있다는 점을 설명하고, 고령화 사회, 대사 건강, 항노화, 스포츠 뉴트리션 등 분야별 적용 사례를 공유할 계획이다.
최근 단백질 시장은 양적 공급에서 고기능, 고흡수, 프리미엄 원료 중심으로 재편되는 흐름을 보이고 있다. 맞춤형 영양 솔루션 수요 증가에 따라 단백질 소재의 기술적 차별성이 강조되는 추세다. 서비푸드는 이러한 시장 변화에 맞춰 과학적 데이터 기반의 소재 개발과 응용 확장을 통해 글로벌 시장 진입을 추진하고 있다.
이번 서밋 발표를 통해 서비푸드는 글로벌 기업 및 연구기관과의 협력 가능성을 타진한다. 공동 개발, OEM/ODM 협력, 라이선싱 모델 등 사업 확장 방안을 논의하며, 프리미엄 기능성 단백질 시장에서의 전략적 포지셔닝을 보강한다는 방침이다.
김인섭 대표는 “단백질 산업의 경쟁력은 영양 함량을 넘어 흡수 효율과 기능적 활용성에서 결정되고 있다”며 “서비푸드는 고흡수 기반의 프리미엄 단백질 솔루션을 통해 글로벌 시장에서 실질적 가치를 창출하는 전략을 수행할 것”이라고 말했다.
댓글 0