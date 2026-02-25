박상진 산은 회장 “HMM 부산 이전 뒤 매각할 것”

박상진 한국산업은행 회장(사진)이 국내 최대 해운사 HMM의 본사를 부산으로 이전한 이후 매각하겠다는 뜻을 밝혔다. 이재명 대통령이 HMM 이전 의지를 내비친 데 이어 산은 회장이 ‘이전 후 매각’ 계획을 제시했다.
박 회장은 25일 서울 여의도 산은 본점에서 가진 기자간담회에서 “HMM 매각은 (본사의) 부산 이전을 완료한 다음에 추진할 생각”이라며 “부산 이전이 선결 과제라 생각하고 있다”고 했다.
앞서 이 대통령은 19일 소셜네트워크서비스(SNS) X(옛 트위터)에 “해양수산부 이전, 해사국제상사법원 설치에 이어 동남권 투자공사 설립은 물론 HMM 이전도 곧 하겠다”고 밝혔다. 대선 후보 시절에도 해수부와 HMM 부산 이전을 공약으로 내건 바 있다. 이 대통령과 박 회장은 중앙대 법학과 동문 사이다.
박 회장은 향후 해수부, 해양진흥공사 등과 논의를 거쳐 HMM 매각 전략을 세울 방침이다. 산은은 35.42%, 한국해양진흥공사는 35.08%의 HMM 지분을 보유하고 있다.
박 회장은 “(매각 대상을 선정할 때) HMM이 앞으로 국적 선사로서 어떤 역할을 할 수 있을까를 고려해야 할 것”이라며 “(HMM 매각은) 산업 정책과도 관련된 만큼 이에 맞춰 조정할 필요도 있다”고 설명했다.
한편 홈플러스 임대점주·납품업체 대표 등의 긴급운영자금대출(DIP) 지원 요청과 관련해 박 회장은 “홈플러스는 자체적으로 구조조정을 하고 자금도 많이 집어넣고 빼가지도 말았어야 한다”며 “저희가 직접 개입하기는 어려운 상황”이라고 선을 그었다.
강우석 기자 wskang@donga.com
