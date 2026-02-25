청년의 시각으로 그린 미래… 제주삼다수, 대학생 홍보전략 공모전 성료

1020세대 음용 확대 위한 캠페인 구상과 브랜드 심층 분석 성과 도출
제주개발공사와 유통 협력사인 광동제약이 대학생들의 참신한 홍보 구상을 발굴하며 청년 인재 양성에 힘을 싣고 있다. 양사는 최근 홍보 기업 KPR이 마련한 제23회 KPR 대학생 PR 아이디어 공모전에 참여해 과제를 제시하고 최종 심사를 진행했다.
공모전 수상자에 홍보 전문 기업 인턴십 제공해 실무 역량 강화 지원
제주개발공사와 광동제약 협업으로 미래 마케팅 이끌 핵심 인재 발굴
장학금 기탁과 연구소 실습 등 청년층 향한 사회적 책임 지속 실천
이번 경연의 핵심 과제는 10세부터 20세까지의 젊은 층을 대상으로 제주삼다수의 음용을 늘리기 위한 캠페인 전략이었다. 참가자들은 제주개발공사 설립 30주년과 제품 출시 27주년을 기념해 Z세대의 브랜드 인식을 심층 분석했다. 광동제약의 물류 체계를 활용한 전용 배달 앱 활성화 등 실제 현장에 즉각 적용 가능한 실행 중심의 방안들이 대거 제시됐다.
주최 측은 이번 기회를 통해 최신 경향을 주도하는 청년들의 시각을 확인하고 독창적인 마케팅 아이디어를 확보하는 성과를 거뒀다. 공모전 특전으로 수상자 중 일부에게는 홍보 전문 업체에서의 인턴십 기회가 주어지며, 이를 통해 학생들이 이론을 넘어 실제 산업 현장을 경험하며 역량을 넓힐 수 있도록 지원한다는 방침이다.
한편 두 회사는 청년 육성을 위한 사회공헌을 다각도로 전개하고 있다. 매년 관련 재단에 장학금을 전달하고 있으며, 제주 지역 대학생들에게는 본사 및 연구개발 부문 현장 실습 기회를 제공하는 등 인재 성장을 위한 지원을 꾸준히 확대해 왔다.
제주삼다수 관계자는 대학생들의 기발한 생각을 찾아내고 이를 실제 업무 경험으로 이어지게 하는 데 이번 행사의 의의가 있다고 설명했다. 향후에도 유통 파트너인 광동제약과 손잡고 미래 세대를 지원하는 다양한 공익적 활동을 지속하며 사회적 책임을 다하겠다는 방침이다.
