소비자 눈높이 맞춘 고품격 상조

보람그룹의 보람상조가 ‘2026 국가 소비자중심 브랜드 대상’ 상조서비스 부문 대상을 13년 연속 수상했다.
보람상조는 13년이라는 긴 시간 동안 독보적인 신뢰도와 브랜드 리더십을 지켜온 점을 높이 평가받았다. 1991년 창립 이래 ‘고객 중심 경영’을 최우선 가치로 삼아온 보람상조가 상조업계 최초로 도입한 가격 정찰제는 소비자의 알권리를 보호하고 시장의 투명성을 높인 대표적인 사례로 꼽힌다. 또한 ‘고인 전용 리무진’ ‘전국 직영 장례식장’ 등 소비자 눈높이에 맞춘 고품격 서비스를 잇따라 선보이며 장례 서비스의 질적 성장을 이끌어왔다.
특히 올해 수상은 보람상조가 지향하는 ‘라이프 큐레이터’ 비전이 소비자의 삶에 실질적인 혜택으로 연결되고 있음을 인정받았다는 점에서 의미가 크다. 라이프 큐레이터는 고객의 일상을 세심하게 설계하고 시간의 가치를 높이겠다는 보람그룹의 의지가 담긴 새로운 브랜드 정체성이다.
이를 위해 보람상조는 소비자가 체감할 수 있는 생활 밀착형 혜택 강화에 박차를 가하고 있다. 보람상조 회원은 전용 온라인몰 ‘보람몰’을 통해 쇼핑, 숙박, 기차 예매 할인을 이용할 수 있으며 헬스케어 플랫폼 ‘착한의사’를 통한 건강검진 우대, ‘아티타야’의 골프 서비스, ‘이스턴비너스크루즈’ 여행 등 고품격 라이프 서비스를 누릴 수 있다.
보람그룹 관계자는 “앞으로도 철저히 소비자 관점에서 생각하고 행동하는 라이프 큐레이터로서 고객 감동을 실현해 나가겠다”고 전했다.
