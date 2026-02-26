국내 공항 최초로 통합 면세점 앱 출시

[2026 국가 소비자중심 브랜드 대상]
공항 면세 서비스 부문
인천공항 면세점(AIRSTAR Duty Free)
인천국제공항공사의 인천공항 면세점(AIRSTAR Duty Free)이 ‘2026 국가 소비자중심 브랜드 대상’ 공항 면세 서비스 부문 대상을 수상했다.
인천공항 온라인 통합 면세 서비스인 ‘인천공항 면세점’은 앱 하나만으로 입점한 현대·신라·신세계·경복궁·시티 총 5개 면세점을 이용할 수 있는 서비스다. 출국 90일 전부터 30분 전까지 인천공항 입점 면세점의 다양한 상품을 한눈에 검색 및 구매 가능하다. 또 할인 프로모션 및 1대1 문의 등 면세 쇼핑 관련 모든 서비스를 원스톱으로 제공받을 수 있는 것이 특징이다.
특히 인천공항 면세점 앱에 가입하면 입점 면세점들이 제공하는 혜택 외에도 인천공항공사가 제공하는 에어스타 멤버십의 할인 혜택까지 추가로 받을 수 있어 타 플랫폼 대비 합리적 구매가 가능한 상품이 많다. 올해부터는 지난해 연 1만 달러 이상 구매한 고객에게 멤버십 최고 단계인 골드 스타 등급을 부여하고 각종 가격 할인 외에도 인천공항 라운지, 주차 대행 무료 이용 등 공항 특화 서비스를 제공하고 있다.
그뿐 아니라 구매 실적에 관계없이 누구나 참여할 수 있는 기획전과 이벤트를 시기별로 다양하게 진행 중이며 인천공항 면세점 앱에 접속하면 확인 가능하다. 앞으로 인천공항 면세점 앱은 공항 식당과 카페 이용까지 서비스를 확장 준비 중에 있으며 지속적으로 고객의 쇼핑 만족도를 높일 수 있는 다양한 이벤트와 프로모션이 제공될 예정이다.
