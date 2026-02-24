BAE시스템즈, 소형·맞춤 전자전 체계 제안… 모듈형 전자기 공격(EA) 능력 입증

전투기·무인기부터 지상차량용 전자전 장비 구현
소형·맞춤 구성으로 전자전 네트워크 확장
미국 공군 평가 통해 전자기 공격 시연
영국 방산기업 BAE시스템즈(BAE Systems)는 고성능 전자전 하드웨어를 소형화한 모듈형 버전이 미국 공군이 주관한 복수의 시험평가를 통해 우수한 전자기 공격(EA) 능력을 입증했다고 24일 밝혔다.
해당 EA 시스템은 적 방공망을 무력화하고 적의 전장 지휘통제에 사용되는 전자기 스펙트럼을 교란하기 위한 목적으로 개발됐다. 모듈형 시스템을 이용하면 임무 능력이 다른 다수 플랫폼들이 한꺼번에 집중된 전자기 효과를 발휘할 수 있다고 소개했다. 시연은 모듈형 시제품을 무인항공기(UAV)처럼 꾸민 시험기의 무장포드(weapon pod)에 장착하고 비행하는 방식으로 이뤄졌다. 이를 통해 기존에 검증된 대(對) C5ISRT(지휘, 통제, 통신, 컴퓨터, 사이버, 정보, 감시, 정찰, 표적처리) 소프트웨어는 물론 외부 소프트웨어에 대해서도 안정적으로 구동하는 소형 EA 시스템 시제화 역량을 증명했다고 한다.
로리 더디(Rory Duddy) BAE시스템즈 모듈형 전자기 공격(Modular Electromagnetic Attack) 프로그램 디렉터는 “기존 고성능 EA 하드웨어를 소형화해 네트워크 상의 보다 작은 노드(nod)에 맞게 커스터마이징 할 수 있다는 것을 입증한 사례”라며 “고가 정밀 자산과 저비용 자산을 효율적으로 운용할 수 있도록 혁신을 거듭해 나갈 것”이라고 말했다.
이번 모듈형 EA 시스템은 기존 대 C5ISRT 임무를 위해 설계된 BAE시스템즈의 고출력 공중 EA 무기체계 핵심 기술을 기반으로 설계됐다고 한다. 목적에 맞게 기능이나 설계를 구성할 수 있다는 설명이다. 특히 소형 플랫폼에 장착 가능한 저비용 EA 패키지 구성이 가능해 상대적으로 합리적인 비용으로 분산형 EA 네트워크를 구축할 수 있다고 전했다.
BAE시스템즈 관계자는 “모듈형 EA 시스템을 활용하면 일선 부대가 독립적·선택적으로 관련 임무를 완수할 수 있다”며 “미 공군 EA-37B 전자전기의 전 영역(full-spectrum) 작전 능력도 보완할 수 있다”고 설명했다. 여기에 플랫폼 크기나 중량, 전력 사양, 목표 임무 등에 맞춤형 EA 시스템 구축이 가능하고 전투기와 무인기, 회전익 플랫폼, 지상차량. 수상함 등에도 적용할 수 있다고 소개했다.
