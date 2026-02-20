“폰 화면 안 꺼지게 해줘”…더 똑똑해진 삼성 ‘빅스비’, 찰떡같이 알아듣는다

삼성전자가 기기 자체에서 작동하는 인공지능(AI)인 온디바이스 AI 음성비서 ‘빅스비’를 고도화한 베타 프로그램을 19일부터 운영하고 있다고 20일 밝혔다. 새 빅스비는 ‘원(One) UI 8.5 베타 프로그램’에 참여 중인 갤럭시 S25 시리즈 사용자에게 순차 적용된다.
이번 업데이트는 빅스비의 기능을 자연어 이해 능력을 기반으로 한 디바이스 에이전트로 강화하는 데 초점을 맞췄다. 사용자가 빅스비에게 음성으로 원하는 기능이나 설정을 말하면, 빅스비가 사용자의 의도를 파악하고 적합한 설정이나 기능을 제안하는 식이다. 가령 “휴대전화를 보고 있는 동안 화면이 꺼지지 않았으면 좋겠다”고 말하면, 빅스비가 요청을 이해하고 ‘사용 중일 때 화면을 켠 채로 유지’ 설정을 즉시 활성화하는 것이다.
현재 기기 상태를 반영한 맞춤형 안내도 지원한다. 사용자가 “전화가 오는데 벨소리가 들리지 않는다”고 문제를 제기하면, 빅스비가 방해 금지 모드가 설정돼 있는지 등을 점검하고 해결 방안을 제시한다. 사용자가 복잡한 메뉴를 단계별로 찾아 들어가지 않아도 된다.
최원준 삼성전자 MX사업부 개발실장 겸 최고운영책임자(COO)는 “2024년 AI폰을 선보인 이후 더 많은 사용자가 일상에서 AI 경험을 자연스럽게 누릴 수 있도록 관련 기능을 개선하고 있다”고 말했다.
