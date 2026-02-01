대출 자영업자 20명 중 1명꼴 빚 못갚아

  • 동아일보

글자크기 설정

금융채무 불이행자 5년새 3배로
60대 이상 고령층 증가 폭 커

서울 시내 은행에서 시민이 상담을 받고 있다. 2026.1.2 뉴스1
서울 시내 은행에서 시민이 상담을 받고 있다. 2026.1.2 뉴스1
대출을 받은 소상공인, 자영업자 20명 중 1명꼴로 빚을 제때 갚지 못한 것으로 나타났다. 특히 고령층 자영업자 대출이 빠르게 늘고 있고, 부동산 임대업 비중이 높아 경기 변화에 따른 충격이 클 것이란 분석이 나온다.

18일 국회 기획재정위원회 소속 국민의힘 박성훈 의원이 나이스평가정보에서 제출받은 자료에 따르면 개인사업자 대출을 갚지 못한 금융채무 불이행자는 지난해 말 기준 16만6562명으로 집계됐다. 전체 개인사업자 대출 보유자 332만8347명 가운데 약 5%에 해당한다. 소상공인, 자영업자 등 개인 명의로 사업자 대출을 받은 이들 중 3개월 넘게 대출 상환을 못 하면 금융채무 불이행자가 된다.

금융채무 불이행자 수는 2020년 말 5만1045명에서 지난해 말 16만6562명으로 5년 새 3배 이상으로 불어났다. 전체 개인사업자 대출 보유자 중에서 금융채무 불이행자가 차지하는 비중은 같은 기간 2%에서 5%로 높아졌다. 특히 고령 금융채무 불이행자 증가 폭이 컸다. 2020년 말 7191명이던 60대 이상 금융채무 불이행자는 지난해 말 3만8185명으로 3만 명 넘게 증가했다.

한국은행은 지난해 말 금융안정보고서에서 “60대 이상 자영업자 대출 중 취약 자영업자에 대한 대출 비중이 15.2%로 타 연령층에 비해 높은 수준을 보이며 상승세를 지속하고 있다”며 “은퇴 등으로 상환 능력이 취약해지면 연체율이 빠르게 늘 수 있다”고 분석했다.

한은은 또 “취약 차주 비중이 상대적으로 높은 상호금융, 저축은행 등 비은행 예금 취급 기관 건전성에 미치는 영향이 커질 수 있다”고 경고했다.

#소상공인#자영업자#금융채무 불이행#개인사업자 대출#고령층 대출#연체율
주현우 기자 woojoo@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스