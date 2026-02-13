삼전 ‘18만전자’ 등극·SK하닉 90만원 터치 후 반락

삼성전자와 SK하이닉스가 장 초반부터 시장을 주도하며 강한 상승세를 나타냈으나 종가 기준에서는 엇갈린 흐름을 보였다. 삼성전자는 장중 신고가를 경신하며 상승 마감한 반면 SK하이닉스는 장중 고점을 터치한 뒤 하락 전환하며 약세로 마감했다.
한국거래소에 따르면 13일 삼성전자는 전 거래일 대비 1.46% 오른 18만1200원에 거래를 마쳤다. 이날 주가는 17만7000원에 출발한 뒤 빠르게 반등해 18만4400원까지 치솟으며 장중 신고가를 경신했다.
반면 SK하이닉스는 장중 90만원선을 터치했으나, 이후 매물이 출회되며 전일 대비 0.90% 하락한 88만원에 거래를 마감했다. 장중 고점을 감안하면 낙폭은 더욱 두드러진다.
이날 장 시작 전까지는 미국 증시의 급락과 1월 미국 소비자물가지수(CPI) 발표를 앞둔 경계심리, 설 연휴를 앞둔 현금화 수요 등으로 인해 국내 증시도 약세 흐름을 이어갈 것이라는 전망이 우세했다. 특히 미국발 AI 기술주 하락세가 국내 반도체 업종에도 부담으로 작용할 것이라는 우려가 제기됐다.
그러나 시장 흐름은 이를 일부 상쇄했다. 삼성전자와 SK하이닉스가 강하게 반등하며 코스피 상승 전환을 주도했고 특히 AI 인프라 수요 확대에 대한 기대감이 반영되면서 반도체 업종에 다시 매수세가 유입됐다.
KB증권은 삼성전자에 대해 목표주가 24만원을 유지하며, 중장기 기업가치 재평가 가능성에 주목해야 한다고 평가했다.
김동원 KB증권 연구원은 “올해 전 세계 영업이익 상위 10대 기업 중 삼성전자 영업이익 (170조원) 비중이 약 9%에 달하는 반면, 시가총액 비중은 약 3%에 불과해 향후 기업가치는 한 단계 도약할 여지가 크다고 판단한다”고 언급했다.
아울러 “특히 2월 메모리 공급부족 강도가 지난해 4분기 대비 더욱 심화되고 있으며, 주요 고객사의 수요 충족률이 60%에 달하는 점, 삼성전자 메모리 출하량의 70%를 AI 데이터센터 업체가 흡수하고 있어 구조적 수요 기반이 공고해진 점, 1c D램과 4나노미터(nm) 공정을 적용한 HBM4 성능이 기대치를 상회하며 향후 시장 점유율 40%에 근접할 것으로 예상되는 점이 긍정적 투자 포인트”라고 덧붙였다.
