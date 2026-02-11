삼성, 26일 美에서 언팩…‘갤럭시 S26’ 베일 벗는다

‘삶을 더 편하게 만들어주는 차세대 AI 폰’ 주제로 개최
고도화된 갤럭시 AI 선보일 듯…‘프라이버시 기능’ 등 초점
삼성전자가 오는 26일 미국 샌프란시스코에서 플래그십 스마트폰 신작인 ‘갤럭시 S26’ 시리즈를 선보인다. 이번 갤럭시 S26 시리즈는 보다 고도화된 갤럭시 AI 기능으로 사용자 편의성을 더 개선할 것으로 기대된다.
삼성전자는 11일 갤럭시 언팩 2026 초대장을 공식 배포하고 한국 기준 26일 새벽 3시(현지시각 25일 오전 10시) 미국 샌프란시스코에서 새로운 갤럭시 S시리즈를 공개할 예정이라고 밝혔다.
올해 갤럭시 언팩의 행사명은 ‘삼성 갤럭시 이벤트 - The Next AI Phone Makes Your Life Easier’이다. 행사명이 ‘당신의 삶을 더 편하게 만들어주는 차세대 AI 폰’으로 명명된 만큼 이번 갤럭시 S26 시리즈 또한 AI 기능에 초점을 둘 전망이다.
업계에서는 이번 갤럭시 S26 시리즈에 프라이버시 보호, 보안, 앱 단위의 기기 제어 등 일상 생활에 밀접한 AI 기능이 대거 도입될 것으로 보고 있다.
갤럭시 S26에는 삼성전자의 자체 개발 앱프로세서(AP)인 ‘엑시노스 2600’ 탑재가 유력하다. 이를 기반으로 온디바이스 이미지 생성 모델 ‘엣지퓨전’이 적용될 전망이다.
엣지퓨전은 텍스트로 입력한 명령을 기반으로 1초 만에 이미지를 만들어내는 기능을 제공한다. 삼성전자는 이미 갤럭시 AI로 고성능의 이미지 편집 기능을 제공해왔는데, 여기에 더 빠른 속도까지 더하려는 것으로 보인다.
또 구글의 AI 모델인 제미나이에 이어 퍼플렉시티 모델까지 갤럭시 S26 시리즈에 도입할 전망이다. 특히 갤럭시 폰의 음성 비서인 ‘빅스비’에 퍼플렉시티 모델을 결합해 성능을 더 끌어올릴 수 있다는 기대도 나온다.
최상위 울트라 모델에는 엑시노스 2600이 아닌 퀄컴 스냅드래곤8 엘리트 5세대 탑재가 점쳐진다. 특히 울트라 모델에만 유일하게 AI 기반 신기능인 ‘프라이버시 디스플레이’가 탑재될 예정이다. 이 기능은 화면 시야각을 기기가 자체적으로 제어해 타인이 스마트폰 화면을 들여다보는 것을 방지해주는 기능이다. 삼성전자가 이번 행사에서 내세울 ‘내 삶을 편안하게 해주는 AI’의 대표 기능이 될 것으로 보인다.
한편 갤럭시 S26 시리즈는 최근 IT업계 전반을 덮친 반도체 등 부품 원가 인상의 영향으로 출고가가 인상될 가능성이 크다. 업계에서는 갤럭시 S26 울트라 등 최상위 모델의 경우 시작 가격이 180만원을 상회할 수 있다는 전망이 나온다. 전작인 갤럭시 S25 울트라의 시작 가격은 169만8400원이었다.
