CJ올리브영, PB 유럽 진출 본격화… 폴란드 뷰티 유통기업 ‘가보나’와 협업

CJ올리브영이 자체 브랜드(PB)의 유럽 시장 공략을 위해 폴란드 화장품 전문 유통기업인 가보나(Gabona)와 파트너십을 체결했다고 3일 밝혔다. 이번 협업을 통해 올리브영 PB 상품들은 유럽 오프라인 유통채널에 최초로 입점하게 된다.
가보나는 유럽을 중심으로 전 세계 60개국에 70여 개 브랜드, 8000종 이상의 상품을 공급하는 화장품 유통 전문 기업이다. 글로벌 뷰티 브랜드의 유럽 시장 진출부터 현지 온오프라인 유통채널 전략, 마케팅, 중장기 브랜딩 등을 통합적으로 지원해 현지 시장에서 성장할 수 있도록 협업하고 있다.
이번 파트너십을 통해 가보나가 유통을 맡게 된 브랜드는 스킨케어 브랜드 ‘바이오힐 보’와 ‘브링그린’, 색조 브랜드인 ‘컬러그램’ 등이다.
바이오힐보는 바이오 독자성분을 바탕으로 글로벌 소비자에게 인지도를 쌓고 있으며, 브링그린은 순하지만 효과적인 성분으로 소비자 호평을 받고 있는 액티브 비건 스킨케어 브랜드다. 컬러그램은 트렌디한 디자인과 색감으로 개성있는 메이크업 제품을 선보이는 브랜드로 주목받고 있다.
가보나는 해당 브랜드들을 폴란드 주요 유통채널에 먼저 입점시킨 뒤, 타 유럽 국가로 순차 진출시킬 계획이다.
