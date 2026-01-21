삼성전자, AI 빌딩솔루션 도입 ‘팩토리얼 성수’ 국제인증 획득… “기술고도화 진행중”

국내 첫 ‘스마트스코어’ 골드 등급, 글로벌 수준의 기술력 입증
AI·IoT 기반 통합 플랫폼으로 설비 운영 효율화 실현
디지털 트윈으로 빌딩 상태 시각화, 실시간 관리 가능
에너지 절감·공조 효율 강화로 지속 가능한 스마트 빌딩 모델 제시
삼성전자는 21일 국내 오피스 빌딩 ‘팩토리얼 성수’가 삼성전자의 통합 빌딩 솔루션 ‘b.IoT(Building Internet of Things)’를 도입해, 글로벌 스마트 빌딩 인증 제도 ‘스마트스코어(SmartScore)’에서 ‘골드(Gold)’ 등급을 획득했다고 밝혔다. 이는 국내 건물 중 최초 사례로, 삼성전자의 AI 기반 빌딩 기술력이 인정받은 결과다.
‘b.IoT’는 건물 내 냉난방, 조명, 전력 등 주요 설비를 하나의 플랫폼에서 통합 관리할 수 있는 솔루션이다. 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT) 기술을 활용해 사용 패턴을 분석하고, 실시간 제어를 통해 에너지 효율과 실내 환경을 함께 개선한다.
‘스마트스코어’는 스마트시티 인증 전문기업 와이어드스코어(WiredScore)가 운영하는 국제 인증 제도다. 빌딩에 적용된 첨단 기술의 수준과 실제 운영 효율, 사용자 편의성을 기준으로 등급을 나눈다. 등급은 플래티넘(Platinum)·골드·실버(Silver)·공인(Certified) 순으로 부여된다. 미국 휴스턴의 ‘텍사스 타워(Texas Tower)’, 홍콩의 ‘더 헨더슨(The Henderson)’ 등 주요 글로벌 랜드마크 역시 같은 인증을 받았다.
‘팩토리얼 성수’는 2020년 성수역 인근 물류 부지를 개발해 조성된 오피스 빌딩으로, 기획 초기부터 삼성전자와 협업해 ‘테크 레디(Tech Ready) 빌딩’ 개념을 적용했다. AI·IoT 기반 설비 관리 시스템을 적극 도입해 빌딩 관리 효율성을 높였다.
삼성전자의 ‘b.IoT’ 시스템은 건물 관리자가 각종 설비 상태를 실시간으로 확인하고, 이상 동작 발생 시 즉시 알림을 받을 수 있도록 지원한다. 또한 AI 분석을 통해 에너지 사용량 및 냉난방 효율을 예측하고, 최적의 운영 방식을 제시한다.
아울러 빌딩의 실제 구조와 설비를 3차원으로 구현하는 디지털 트윈(Digital Twin) 기술을 통해, 운영자는 가상의 빌딩 환경에서 공조·전력 시뮬레이션을 수행할 수 있다. 이는 관리 효율을 높이고 유지보수 비용 절감에도 기여한다.
‘팩토리얼 성수’는 b.IoT 솔루션 도입 후 중앙 공조 및 시스템 에어컨 효율 개선을 통해 지난 여름철(2025년 6~9월 기준) 에너지 사용량을 약 27% 절감한 것으로 나타났다.
박찬우 삼성전자 B2B통합오퍼링센터 부사장은 “이번 인증은 삼성전자의 AI·디지털 트윈 기술 경쟁력이 글로벌 수준으로 인정받은 사례다. 향후엔 AI가 스스로 제어·학습하는 ‘자율 운영 빌딩’ 구현을 목표로 기술 고도화를 이어갈 것”이라고 말했다.
