소비자 트렌드 반영한 마케팅 선보여

[2026 대한민국 대표 브랜드 대상]
주유소 부문 / 에쓰-오일㈜ / 에쓰-오일(S-OIL) ★★★★
에쓰-오일㈜의 에쓰-오일(S-OIL)이 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 주유소 부문에서 수상했다. 8년 연속이다.
소비자 니즈가 빠르게 변화하는 마케팅 환경 속에서 에쓰-오일은 브랜드 가치와 고객 만족을 효과적으로 전달하기 위한 차별화된 마케팅 활동을 전개하고 있다. 대표적으로 TV 광고 ‘GooDoil Can Do it(구도일 캔 두잇)’을 통해 품질 철학인 ‘좋은 기름’을 넘어 회사의 미래 경쟁력을 상징하는 ‘샤힌 프로젝트’를 독창적인 3D 애니메이션과 판타지 비주얼로 표현하며 미래 비전을 효과적으로 전달했다는 평가를 받았다.
또한 에쓰-오일은 일회용품 사용 저감을 주제로 한 ‘굿러브스(GoodLOVES: Good+Gloves) 캠페인’을 2024년에 이어 2025년 8월 ‘My GoodLOVES 캠페인 시즌2’로 확장하며 ESG 커뮤니케이션을 이어가고 있다. 구멍 난 고무장갑, 낡은 가죽장갑 등 다양한 장갑이 주유용 장갑으로 재탄생할 수 있다는 메시지를 재미있는 스토리와 고품질 3D 영상으로 전달하며 소비자의 공감을 얻고 있다.
이와 함께 VIP 이상 고객 대상 ℓ당 최대 4원의 업계 최고 수준 포인트 적립을 제공하는 보너스 카드, 간편 주유소 검색과 ‘빠른주유’ 기능을 갖춘 ‘MY S-OIL 앱’, 정품·정량을 보증하는 ‘믿음가득주유소’, 서비스 품질 강화를 위한 YES팀(Yellow Excellent Service Team) 운영 등 다양한 고객 중심 서비스를 통해 차별화된 브랜드 경험을 제공하고 있다.
