고객 중심 서비스-직영 시스템 구축

오토플러스㈜의 리본카가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 중고차 플랫폼 부문에서 수상했다.
리본카는 26년 경력의 중고차 분야 전문가 그룹인 오토플러스가 운영하는 비대면 직영 인증 중고차 플랫폼이다. ‘똑똑하게 내 차 사는 법, 리본카’라는 슬로건 아래 고객이 스스로 차량을 선택하고 이동할 수 있는 역량을 제공하며 새로운 중고차 구매 경험을 제시하고 있다.
리본카는 중고차 시장의 고질적인 문제로 꼽히는 정보 비대칭과 신뢰 부족 해소에 집중하고 있다. 차량 매입부터 점검, 판매, 사후관리까지 유통 전 과정을 직영으로 운영해 허위와 과장 정보, 품질에 대한 불확실성을 구조적으로 줄이고 신뢰 중심의 거래 문화를 만들어가고 있다.
이러한 직영 시스템을 바탕으로 동일한 연식과 차종이라도 상태 차이가 큰 중고차의 점검 절차 표준화에도 적극 나서고 있다. 리본카의 직영 리컨디셔닝센터 RTC(Reborncar Trust Center)는 독일 품질 인증 기관 티유브이슈드로부터 6년 연속 중고차 워크숍 프로세스 인증을 획득했으며 2023년에는 전기차·하이브리드 정비 부문에서 글로벌 최초 인증을 받았다. 고객 중심의 케어 서비스도 리본카만의 차별화된 강점이다. ‘8일 안심 환불제’로 고객이 차량을 충분히 운행해 본 후 구매를 결정할 수 있는 환경을 마련해 중고차 구매에 대한 심리적 부담을 낮췄다.
