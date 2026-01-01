대화 잘 통하는 AI 에이전트 탑재

[2026 대한민국 대표 브랜드 대상]
IPTV 부문 / ㈜케이티(KT) / 지니 TV ★★★★
㈜케이티(KT)의 지니 TV가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ IPTV 부문에서 수상했다. 8년 연속이다.
약 950만 명의 고객이 선택한 지니 TV는 출시 이후 업계 1위 자리를 꾸준히 지켜오고 있다. 특히 지니 TV AI 에이전트는 대형 언어모델(LLM)과 연동해 기존의 단순 음성 명령 인식을 넘어 진정한 의미의 ‘대화가 잘 통하는 똑똑한 AI’를 구현해 화제를 모았다.
“지니야∼” 한마디면 날씨, 뉴스 등 최신 생활 정보는 물론 시사 상식, 교양, 과학, 인물 등 복잡한 주제에 대해서도 자연스러운 대화 형태로 질문하고 답변을 받을 수 있다. 예를 들어 뉴스를 시청하다가 “한국 주식이 요즘 갑자기 왜 뛰는 거야?” “지금 들어갈 타이밍이야?” 같은 연이은 심층적인 질문에도 즉각적인 설명을 제공한다.
또한 콘텐츠 탐색 환경도 대폭 개선됐다. 줄거리나 간단한 설명만으로도 이용자의 의도를 이해해 관련 정보를 제공한다. “요즘 소녀시대 ‘수영’이 나오는 아이돌 드라마가 뭐지?”라고 물으면 ENA에서 방영 중인 지니 TV 오리지널 드라마 ‘아이돌아이’를 찾아주고 출연진 등 다양한 정보도 함께 안내한다. 여기에 더욱 똑똑해진 지니 TV를 통해 아이부터 어르신까지 누구나 집에서 손쉽게 AI 서비스를 경험할 수 있다. 예를 들어 아이와 TV를 보다가 “어른들은 왜 맨날 바쁘다고 해?”라고 물으면 지니가 아이의 눈높이에 맞춰 이해하기 쉬운 설명을 제공한다.
