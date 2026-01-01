엄격한 영양 설계-품질 원칙 유지

㈜오에스피의 인디고포가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 펫푸드 부문에서 수상했다. 3년 연속이다.
국내 프리미엄 펫푸드 시장을 선도하고 있는 인디고포는 반려동물의 일상 건강을 중심에 둔 영양 설계와 엄격한 품질 원칙을 일관되게 유지해 왔다. 단순히 먹는 사료를 넘어 장 건강, 면역, 활력 등 반려동물의 생애주기 전반을 고려한 올인원 케어 솔루션을 제안하며 소비자 신뢰를 쌓아왔다. 특허 유산균과 기능성 원료를 기반으로 한 맞춤형 레시피, 유기농 원료 중심의 설계는 인디고포만의 차별화 요소다. 단일 제품이 아닌 ‘관리 중심의 브랜드’라는 방향성을 분명히 하며 반려동물 보호자들에게 꾸준히 선택받고 있다.
이 같은 인디고포의 브랜드 경쟁력은 오에스피가 오랜 기간 축적해 온 제조 전문성과 품질관리 역량을 바탕으로 완성됐다. 다년간 OEM·ODM 펫푸드 제조를 통해 안정적인 생산 시스템과 철저한 품질관리 체계를 구축해온 오에스피는 HACCP, AAFCO 영양 기준 충족은 물론 국내 및 미국 유기농 인증과 SQF Level 3 인증 등 글로벌 수준의 품질 시스템을 확보했다. 인디고포 역시 ‘매일 먹는 사료일수록 더 엄격해야 한다’는 원칙 아래 원료 선정부터 제조 공정, 완제품 관리에 이르기까지 전 과정에서 우수한 품질 체계를 적용하고 있다.
