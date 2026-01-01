취향 따라 다양한 선택지 제공… ‘꿀잠’ 부르는 프리미엄 매트리스

글로벌 프리미엄 매트리스 브랜드 씰리침대(대표 윤종효)가 2026년 매트리스 시장을 이끌 핵심 트렌드 키워드로 ‘L.I.F.E’를 제안한다.
L.I.F.E는 각각 △Living Legacy(살아 있는 기술 유산) △Individual Fit(초개인화 수면 솔루션) △Future Value(지속가능성과 장기적 가치) △Elevated Premium(프리미엄의 진화)을 의미한다.
수면의 질을 삶의 핵심 가치로 두는 소비자 인식 변화가 이 같은 흐름을 만들어내고 있으며 축적된 기술을 바탕으로 한 브랜드 헤리티지, 개인별 수면 환경에 대응하는 맞춤 설계 역량, 장기 사용 가치, 진화한 프리미엄 경험이 향후 매트리스 시장 경쟁의 핵심 요소로 부상할 것이라는 설명이다.
△Living Legacy(살아 있는 기술 유산)=최근 국내 소비 시장에서는 브랜드의 역사와 전통을 단순한 과거 자산이 아닌 현재의 경쟁력으로 재해석하는 ‘헤리티지 마케팅’이 주목받고 있다. 특히 수면은 신체 건강과 직결되는 영역인 만큼 오랜 연구와 검증을 거친 기술력에 대한 신뢰가 구매 기준으로 작용하고 있다.
△Individual Fit(초개인화 수면 솔루션)=나이, 체형, 수면 습관, 생활 리듬에 따라 수면 환경에 대한 요구가 세분되며 ‘나에게 맞는 침대’를 찾는 소비자 니즈도 한층 정교해지고 있다. 이에 따라 사이즈, 지지력, 쿠션감, 기능 등을 개인의 취향에 맞춰 선택할 수 있는 초개인화 수면 솔루션이 주목받고 있다.
△Future Value(지속가능성과 장기적 가치를 고려한 구매)=매트리스는 일회성 소비재를 넘어 장기적인 건강관리를 위한 자산으로 자리 잡고 있다. 단순 가격이나 디자인보다 오랜 기간 사용에 따른 신체 영향과 지속가능성을 고려하는 ‘미래 가치 소비’가 확산되는 분위기다. 내구성과 안전성은 물론 친환경 소재와 투명한 제조 과정에 대한 관심이 높아지고 있다.
△Elevated Premium(프리미엄의 진화)=프리미엄 매트리스 시장의 성장세는 2026년에도 이어질 것으로 보인다. 프리미엄은 이제 가격대가 아닌 기술, 소재, 사용 경험 전반에서의 완성도를 의미하는 개념으로 진화하고 있으며 특급호텔에서 경험할 수 있었던 고급 소재와 정교한 설계, 차별화된 지지력을 갖춘 하이엔드 매트리스가 새로운 기준이 됐다. 특히 혼수 시장과 중장년층을 중심으로 ‘좋은 잠에는 투자할 가치가 있다’는 인식이 확대되며 프리미엄 매트리스는 하나의 시장 축으로 자리 잡고 있다.
미국 판매 1위 글로벌 매트리스 브랜드 씰리침대는 L.I.F.E 트렌드를 모두 아우르며 시장을 선도해 온 대표적인 브랜드다.
145년 전통의 씰리침대는 1950년부터 정형외과 의사들과 협업해 개발해 온 독자적 스프링 시스템 ‘포스처피딕’을 기반으로 최상의 숙면 솔루션을 제공해 왔다. 또한 스마트 제어 기술을 접목한 모션 매트리스 ‘모션플렉스’를 선보이며 수면은 물론 휴식과 일상 활동까지 아우르는 유연한 활용성을 제공하고 있다.
아울러 매트리스 가장자리 처짐을 최소화하는 에지 가드 시스템 ‘유니케이스’ ‘유니키’ 등 자체 특허기술을 통해 제품의 사용 기간과 안정성을 높였으며 국내외 공신력 있는 기관의 안전 인증을 통해 제품 신뢰도를 강화하고 있다. 아르마니 호텔 두바이, 마리나베이 샌즈 싱가포르 등 세계 각국의 특급호텔에 공급되며 프리미엄 매트리스 브랜드로서의 입지를 구축해 왔다.
윤종효 씰리코리아 대표는 “수면은 이제 단순히 하루의 일부가 아닌 삶의 질을 좌우하는 핵심 요소로 인식되고 있다”며 “씰리침대는 앞으로도 소비자의 선택 기준에 맞춰 성장하는 브랜드가 될 것”이라고 전했다.
한편 씰리침대는 경기 여주 씰리침대 공장에서 제작·판매되는 전 제품 106종에 대한 한국표준협회(KSA)의 ‘라돈 안전제품’ 인증을 보유하고 있다.
