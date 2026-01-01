안전성-효율성 잡은 미용의료기기

[2026 대한민국 브랜드 명예의전당]
㈜클래시스의 슈링크 유니버스가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 피부미용 의료기기 부문에서 수상했다. 3년 연속이다.
피부미용 의료기기 부문 / ㈜클래시스 / 슈링크 유니버스 ★★★
글로벌 메디컬 에스테틱 전문기업 클래시스의 슈링크와 슈링크 유니버스를 포함한 슈링크 시리즈는 고강도 집속 초음파(HIFU) 기술을 기반으로 한 대표적인 미용 의료기기 브랜드로 HIFU 시술의 대중화를 이끌어 왔다. 슈링크 시리즈는 2025년 기준 누적 장비 판매 2만 대를 돌파하는 등 글로벌 블록버스터 제품군으로 확고히 자리 잡았다. 특히 슈링크와 슈링크 유니버스는 HIFU 장비의 안전성과 효율성을 기반으로 전 세계 의료진과 소비자들로부터 꾸준한 신뢰를 받아왔다. 클래시스는 이를 바탕으로 지속적인 기술 개발과 신제품 출시로 슈링크 유니버스를 얼굴과 보디를 모두 아우르는 HIFU 솔루션으로 성장시키며 글로벌 시장 공략을 가속화하고 있다.
지난해 2월 클래시스는 슈링크 유니버스에 대해 눈가, 입가, 목주름 개선을 사용 목적으로 공식 승인받아 안면부 시술 영역을 확대했다. 이로써 섬세한 부위에 대한 맞춤형 시술이 가능해져 자연스러운 안티에이징을 선호하는 글로벌 트렌드에 부합하는 솔루션으로 평가받고 있다. 또한 지난해 7월에는 복부 및 허벅지 피부와 피하 조직의 탄력 개선을 목적으로 ‘와이슈링크’ 6㎜, 9㎜ 카트리지를 추가 출시하며 보디 시술 영역까지 적용 범위를 넓혔다.
신승희 기자 ssh00@donga.com
