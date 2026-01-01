비전공자도 이차전지 인재로 양성

[2026 대한민국 브랜드 명예의전당]
충북대학교가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 대학(이차전지 혁신융합) 부문에서 수상했다.
대학(이차전지 혁신융합) 부문 / 충북대학교
충북대 이차전지 혁신융합대학 사업단(이하 이차전지사업단)은 교육부와 한국연구재단이 추진하는 국책사업의 일환으로 지자체(충청북도, 청주시, 인천시, 부산시)와 5개 참여 대학(충북대, 가천대, 부산대, 인하대, 경남정보대)이 함께하는 컨소시엄 체계를 구축해 첨단 분야 인력 양성을 추진하고 있다. 이차전지사업단은 지·산·학·연 연계 협력을 기반으로 이차전지 첨단 융합벨트를 조성하고 산업 수요에 부합하는 융합형 첨단 인재 양성 모델을 확산하는 데 주력하고 있다.
이차전지사업단은 이차전지 분야의 핵심 역량을 체계적으로 확보할 수 있도록 △소재·분석 △제조·공정 △진단·안전 △장비·시스템 △자원순환 등 5대 특성화 교육 분야를 중심으로 교육과정을 설계했다. 전공자와 비전공자 모두가 단계적으로 역량을 축적할 수 있도록 명확한 학습 경로를 제시하고 △이차전지 융합전공 과정 △직무·역량기반 마이크로디그리 과정 △현장 중심 비교과 프로그램을 유기적으로 연계해 학습자가 자신의 목표 직무와 역량 수준에 맞춰 선택·이수할 수 있도록 운영하고 있다. 이를 통해 전공 간 경계를 넘어선 인재 유입을 확대하고 교육 성과가 지속적으로 축적·확산될 수 있도록 운영 체계를 고도화하고 있다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0