개인별 관리로 ‘자기주도학습’ 도와

[2026 대한민국 브랜드 명예의전당]
㈜교원구몬의 중등구몬이 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 중등 학습 솔루션 부문에서 수상했다.
중등 학습 솔루션 부문 / ㈜교원구몬 / 중등구몬
구몬학습은 학습자가 스스로 학습하는 힘을 키우는 것을 목표로 체계적인 커리큘럼을 제공하고 있다. 특히 중등구몬은 구몬학습만의 탄탄한 커리큘럼을 기반으로 △개인별 관리가 가능한 ‘일대일 맞춤 수업’ △소통을 통해 양방향 이해 정도를 점검하는 ‘양방향 수업’ △학습 과정부터 오답까지 보완해주는 ‘풀이 중심 학습’으로 기초부터 심화까지 학습자의 속도에 따라 개인 맞춤 학습 시스템을 제공하는 점이 특징이다.
이와 함께 발음 교정 서비스 ‘인토링’을 통해 영어, 일어, 중국어 등 제2외국어 공부도 스스로 학습이 가능하다. 혼자 외국어를 공부할 때 유창하고 자연스러운 발음을 연습할 수 있도록 설계한 인토링은 발음과 억양을 교정받고 말하기 피드백을 통해 표현력을 자연스럽게 높이는 외국어 말하기 특화 서비스다.
특히 비대면 학습을 원하는 중등 이상 회원은 ‘스마트구몬 윙스’ 또는 ‘스마트구몬 마이러닝’ 중 원하는 학습 유형을 선택할 수 있다. 이 가운데 스마트구몬 윙스는 주 1회 일대일 맞춤 화상 학습 관리 서비스다. 공간 제약 없이 내 스케줄에 맞춰 과목별 온라인 전문 선생님에게 맞춤 코칭을 받을 수 있다. 스마트구몬 마이러닝은 일대일 셀프 학습 관리 서비스로 월 1회 유선을 통해 구몬 선생님에게 학습 관리를 받을 수 있다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0