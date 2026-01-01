실무 중심 교육… ‘현장형 인재’ 발굴

[2026 대한민국 브랜드 명예의전당]
대학(K-컬처 특성화) 부문 청운대학교
청운대학교가 ‘2026 대한민국 브랜드 명예의전당’ 대학(K-컬처 특성화) 부문에서 수상했다.
청운대는 K-푸드부터 K-드라마, K-팝, K-패션, K-스포츠에 이르는 K-컬처 전 분야를 아우르는 교육과 실천을 통해 차별화된 경쟁력을 구축해왔다. 공연예술, 방송·미디어, 호텔·조리, 관광, 스포츠 등 학문 간 경계를 구분하지 않는 융합 교육과 함께 학생들이 실제 현장에서 콘텐츠를 기획·제작·운영하는 실무 중심 교육을 지속적으로 확대하고 있다. 이러한 노력은 다양한 성과로 이어지고 있다. 문화예술 분야에서는 제4회 천안 전국젊은연극제에서 은상을 수상했으며 K-푸드 분야에서는 KOREA 월드푸드챔피언십, 국제요리대회 등을 석권했다.
또한 지역 대표 축제인 2025 홍성글로벌바비큐페스티벌에서는 K-푸드를 중심으로 공연·체험·전시를 결합해 다채로운 콘텐츠를 선보이며 방문객들의 이목을 집중시켰다. 학생과 교수진이 함께 참여한 이 프로그램은 지역 축제의 완성도를 높임과 동시에 지역사회와 함께 성장하는 대학의 역할을 보여줬다는 평가를 받고 있다.
최근에는 배우 박해미와 민진웅을 교수로 초빙해 K-컬처 교육의 깊이와 완성도를 한층 끌어올렸다. 무대와 매체를 넘나들며 축적한 현장 경험을 교육 현장에 접목함으로써 학생들은 이론을 넘어 실제 산업 현장에서 요구되는 표현과 창의성, 전문성을 체득하고 있다. 이는 청운대가 지향하는 ‘현장형 K-컬처 인재 양성’의 상징적인 사례다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
