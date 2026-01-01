아파트에 AI 월패드-배달 로봇… ‘스마트홈’ 혁신 계속

HDC현대산업개발은 향후 IT 기반 주거 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 보고 일찍부터 스마트홈 기술 고도화에 집중해왔다.
서울원 아이파크에는 △AI 홈에이전트 기반 주거 어시스턴트 △AI 보안 솔루션 △AI 건물관리 시스템 등 첨단 기술이 본격 적용된다. 특히 HDC AI 음성인식 월패드는 생성형 AI 기반 음성인식 기술을 탑재한 클라우드형 기기로 문맥 이해와 복잡한 질의응답이 가능한 고도화된 인터페이스를 제공한다. 지하 주차장에는 전방위 카메라 기반 △스마트 주차유도 시스템이 적용돼 차량 이동을 실시간 추적하고 빈 주차구역을 안내한다. 또한 △AI 화재감지 보조 시스템을 통해 긴급 상황 발생 시 앱으로 즉시 알림을 받아 신속한 대응이 가능하다.
여기에 더해 HDC현대산업개발은 단지 내 모빌리티 기술을 활용한 △로봇 솔루션 개발도 속도를 내고 있다. 고척아이파크에서는 HDC그룹의 공간 AIoT 전문기업 HDC랩스가 로봇 전문기업과 공동 개발한 헬퍼 로봇을 시범 운영해 쓰레기봉투 수거, 주문 음료 배달 등 생활 편의 서비스를 제공했다. HDC현대산업개발은 시범 운영 성과를 기반으로 로봇 서비스 단계적 확대를 계획하고 있다. 또한 입주를 앞둔 이문아이파크자이(이문3구역 재개발)는 안면인식 스마트 원패스 시스템을 적용해 별도의 보안카드를 소지하지 않아도 단지 내외 출입이 가능하다. 카카오톡 앱을 통해 실내 조명·가스·에어컨 등을 편리하게 제어할 수 있으며 세대 100% LED 조명과 대기전력 차단 시스템을 적용해 친환경적인 에너지 절약도 실현했다.
HDC현대산업개발은 품질 제고를 위한 기술 개발에도 속도를 내고 있다. 최근에는 △‘일사조절 필름 일체형 가변 창호 기술’을 공동 개발해 산업통상자원부 산하 한국산업기술평가관리원의 녹색기술인증을 획득했다. 창틀 내부에 햇빛 조절 필름을 내장해 별도 블라인드 없이 실내 온도를 쾌적하게 유지할 수 있으며 시공성·디자인 효율·프라이버시 보호·에너지 절감 측면에서 높은 효과를 기대할 수 있다. 품질관리 부문에서도 △I-QMS에 디지털 전환(DX) 기술을 접목해 모바일 기반 현장관리 시스템으로 고도화했다. △드론을 활용한 현장 점검도 병행해 근로자 안전 확인 및 시공 상황 모니터링을 강화하고 있다. 지난해 11월 발표한 데이터앤리서치 조사 결과 아이파크는 2025년 3분기 고객만족도 1위 아파트 브랜드로 선정됐다. 상위 12개 건설사 브랜드 중 아이파크 관련 고객 만족 게시글은 2583건으로 가장 많았으며 소비자 후기에서도 주거 동선·수납 효율, 교통 접근성, 스마트홈 설비 등이 높은 평가를 받았다.
