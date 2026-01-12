한일시멘트, 임직원 헌혈 진행… 적십자사 협약 후 첫 캠페인

한일시멘트는 새해를 맞아 임직원 헌혈 캠페인을 진행한다고 12일 밝혔다.
한일시멘트는 지난 9일 서울 서초구 본사에서 대한적십자사와 함께 ‘사랑의 헌혈’ 캠페인을 진행했다. 행사는 지난해 11월 대한적십자사 서울남부혈액원과 ‘생명나눔단체 업무 협약’을 체결한 이후 처음으로 열린 헌혈 행사다.
이날 본사 정문 앞에 마련된 헌혈 버스에는 한일홀딩스와 한일시멘트 임직원들이 자발적으로 참여했다. 한일시멘트 측은 본사에 이어 오는 12일 충북 단양공장에서도 헌혈 행사를 진행할 예정이고 향후 전국 사업장으로 헌혈 캠페인을 순차적으로 확대해 나갈 계획이라고 전했다.
이번 캠페인은 헌혈 참여가 감소하는 연말연시 혈액 수급 안정화에 기여하기 위해 마련됐다. 협약에 따라 한일시멘트는 임직원들이 헌혈에 원활히 참여할 수 있도록 별도의 휴게 시간을 보장하는 등 참여 여건을 지원했다고 한다.
한편 한일시멘트는 지난 2011년 임직원과 가족으로 구성된 봉사단 ‘WITH’를 창단한 이후 2013년부터 연 2회 정기 헌혈 캠페인을 이어오고 있다. 이 밖에도 독거노인 지원, 배식 봉사, 연탄 배달 등 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회와의 상생을 실천하고 있다.
황소영 기자 fangso@donga.com
