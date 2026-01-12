2026 동계올림픽 공식 파트너 ‘카스’, 한정판 에디션 출시

2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 공식 파트너인 오비맥주 카스가 한정판 ‘올림픽 투게더’ 에디션을 선보인다고 12일 밝혔다.
카스는 2024년 파리올림픽에 이어 2026 동계올림픽 공식 파트너사로서 대회의 성공적인 개최와 대한민국 국가대표 선수들의 선전을 응원하고자 이번 투게더 에디션을 기획했다. 메달 순위보다 친구·가족과 함께 응원하는 순간이 더 오래 기억에 남는다는 점에 착안해, 함께할 때 완성되는 올림픽의 가치를 캔 디자인에 담았다.
에디션 양면에는 ‘CA’와 ‘SS’가 크게 새겨져 있어, 두 개의 캔을 나란히 두거나 건배 시 ‘CASS’ 로고가 완성된다. 또한 캔 상단에는 카스 로고와 오륜기를 결합한 올림픽 컴포지션 로고, 2026 동계올림픽 공식 로고를 적용했다. 동일 콘셉트의 전용잔도 함께 출시되며, 전용잔도 두 잔을 함께 사용할 때 전체 ‘CASS’ 로고가 완성된다.
이와 함께 카스는 카스 프레시, 카스 0.0, 카스 라이트 3개 브랜드에 동계올림픽 로고와 오륜기, 오피셜 파트너(Official Partner) 문구를 적용한 ‘올림픽 에디션’도 선보인다. 올림픽 에디션은 1월부터 전국 마트·편의점·식당 등에서 병맥주와 캔맥주 등 다양한 용량으로 출시될 예정이다.
카스 브랜드팀 윤민구 이사는 “대한민국 대표 맥주 카스는 오랜 시간 올림픽·월드컵 등 사람들이 모여 축하하고 환호하는 순간 함께 해왔다. 전 세계인의 축제인 2026 동계올림픽을 맞아 함께 응원할 때 더 특별해지는 올림픽의 가치를 담아 이번 에디션을 기획했다”며 “친구·가족 등 소중한 사람들과 잔을 맞대며 올림픽을 즐기시길 바란다”고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
