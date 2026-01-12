동아오츠카, 포카리스웨트 러닝 크루 프로그램 9기 출범

동아오츠카가 체험형 러닝 크루 프로그램 ‘포카리스웨트 라이브스웨트(#LIVESWEAT)’ 9기를 출범한다고 12일 밝혔다.
포카리스웨트 라이브스웨트는 소비자들이 일상 속에서 스포츠를 직접 경험하고 건강한 라이프스타일을 실천할 수 있도록 기획됐다. 2018년 1기를 시작으로 9년째 운영 중이다.
이번 라이브스웨트 9기는 포카리스웨트 및 포카리러너스 공식 SNS를 통해 50명을 선발했으며, 오는 3월 1일 도쿄마라톤 참가를 목표로 프로그램이 운영된다. 선발된 참가자들은 전 마라톤 국가대표 권은주 감독의 지도 아래 8주간 전문적이고 체계적인 러닝 트레이닝에 참여할 예정이다.
동아오츠카 관계자는 “포카리스웨트 라이브스웨트는 소비자와 함께 땀 흘리며 스포츠의 가치를 공유하는 프로그램”이라며 “앞으로도 다양한 스포츠 경험을 통해 건강한 라이프스타일을 응원해 나갈 것”이라고 말했다.
