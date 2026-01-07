연세유업, ‘A2 우유’ 앞세워 국제미각상 석권… “글로벌 경쟁력 강화지속”

세브란스 A2 제품 5종 호평… 우유·요거트 전 라인업 수상
3스타 최고 등급 3년 연속
글로벌 품질 경쟁력 확인
연세유업은 7일 ‘2026 iTi 국제식음료품평회’에 출품한 10개 제품 전원이 ‘국제 우수 미각상’을 받았다고 밝혔다. 국제식음료품평원(International Taste Institute, ITI)은 전 세계 160개국 식품을 전문 패널이 블라인드 테스트(제품 정보 숨긴 채 평가)로 심사하는 기관이다. 맛·외관·식감 등을 기준으로 1~3스타 등급을 매긴다.
세브란스 A2 브랜드(A2 단백질만 포함한 소화가 잘되는 고급 우유)는 총 5종이 수상했다. 세브란스 전용목장 A2단백우유(냉장)는 3스타를 3년째 유지하며 최고 수준을 입증했다. 세브란스 전용목장 A2단백우유(멸균)와 세브란스 A2요거트 딸기는 2스타, 세브란스 A2요거트 플레인과 세브란스 A2프로틴 오리지널은 1스타를 각각 받았다.
이 외에 연세우유, 연세우유x마켓컬리 전용목장 우유, 홈플러스 1A우유 오리지널, 연세두유 무가당 오리지널, 연세두유 무가당 검은콩 등 5종도 국제 우수 미각상을 획득했다. 특히 국내산 1급A 원유 기반 연세우유와 마켓컬리 전용 우유, 홈플러스 1A우유 오리지널은 작년에 이어 3스타를 차지했다. 우유부터 두유까지 제품군 전체의 안정적 품질을 보여줬다.
연세유업 관계자는 “세브란스 A2 중심으로 다양한 품목이 인정받아 의미 있다”며 원료 관리와 생산 과정을 강화해 해외 시장 대응력을 높이겠다고 밝혔다.
댓글 0