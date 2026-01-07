CJ올리브영, K팝 그룹 ‘알파드라이브원’ 데뷔 기념 팝업 연다

CJ올리브영이 이달 13일부터 31일까지 올리브영N 성수에서 K팝 그룹 ‘알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE)’의 데뷔 기념 팝업스토어를 운영한다고 7일 밝혔다.
팝업스토어는 올리브영N 성수 내 ‘트렌드팟 바이 성수’에서 열린다. 알파드라이브원이 글로벌 앰배서더로 활동하는 올리브영 자체 브랜드 ‘브링그린’과 함께 한다. 알파드라이브원은 엠넷 오디션 프로그램 ‘보이즈 2 플래닛’을 통해 결성된 8인조 보이그룹으로, 오는 12일 공식 데뷔한다.
팝업스토어에서는 알파드라이브원의 데뷔 앨범이자 첫 번째 미니앨범 ‘EUPHORIA’를 판매할 예정이다. 팬들을 위한 이벤트도 준비됐다. 13일부터 16일까지 앨범을 구매하면 18일 열리는 오프라인 팬사인회에 응모할 수 있다. 당첨자 중 추첨을 통해 선정된 고객은 올리브영의 뷰티 케어 서비스인 ‘퀵터치업(메이크업)’을 받을 수 있다. 또한 데뷔 기념으로 제작한 공식 MD를 올리브영N 성수에서 26일부터 선판매한다.
앨범 구매자를 대상으로 올리브영 오프라인 매장에서만 받을 수 있는 미공개 포토카드를 랜덤 증정하는 럭키드로우도 운영한다. 같은 기간 올리브영 명동역점, 홍대놀이터점, 주요 지역 거점 매장(강릉 타운, 광주 타운, 대구 타운, 서면 타운, 스타필드 고양 타운 등)에서도 앨범 판매와 함께 럭키드로우를 진행한다.
‘징크테카 트러블 세럼’, ‘블루빈 B5-PDRN 마일드 로션’, ‘대나무 히알루 립 에센스’ 등 브링그린의 대표 제품과 팝업스토어 한정 알파드라이브원 with 브링그린 제품도 만나볼 수 있다. 현장에서 피부 고민 설문에 참여한 고객에게는 고민별 솔루션 키트를 증정한다. 19일부터는 브링그린 제품 구매 금액대별 증정 이벤트를 진행한다. 1만 원 이상 구매 고객에게는 알파드라이브원 스티커를 제공한다. 3만 원 이상 구매 고객은 2000원 즉시 할인 혜택을 받을 수 있으며, 트러블라인 제품 체험분이 담긴 키트도 지급된다.
올리브영 관계자는 “올리브영N 성수는 주목할 만한 K뷰티 브랜드와 트렌드를 체험할 수 있는 공간을 주기적으로 소개하며 ‘팝업 성지’로 자리매김했다”며 “K뷰티를 넘어 K컬처를 사랑해주는 국내외 고객들을 위해 다양한 이종 산업과 협업한 콘텐츠를 지속 선보일 것”이라고 말했다.
