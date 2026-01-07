HK이노엔, 컨디션 제로 신제품 출시… 엔믹스 해원 앞세워 MZ 공략

HK이노엔이 무설탕 숙취해소 제품 라인업을 확대하며 ‘컨디션스틱 제로’와 ‘컨디션 제로 스파클링’ 신제품을 선보인다고 7일 밝혔다
HK이노엔에 따르면 이번에 출시된 제품은 스틱형 젤리 타입의 ‘컨디션스틱 제로’ 3종(컨디션맛·망고맛·샤인머스캣맛)과 스파클링 음료 타입의 ‘컨디션 제로 스파클링’ 메론소다맛이다.
컨디션스틱 제로는 스틱형으로 간편하게 섭취할 수 있고 당류와 칼로리 부담을 줄인 제품이라고 한다. 식품의약품안전처 가이드를 준수해 인체적용시험을 완료한 독자 개발 숙취해소 효능 소재(미배아발효추출물에스, 효모추출물혼합분말, 자리추출물분말, 니파팜농축분말)를 함유했다고 한다. 기존 컨디션맛과 망고맛에 더해 샤인머스캣맛을 추가해 소비자 선택 폭을 넓혔다는 설명이다.
HK이노엔은 음료 제품에서도 제로 라인업을 강화했다. 컨디션 제로 스파클링 메론소다맛은 탄산이 더해진 제품으로 당류 섭취 부담 없이 청량하게 음용할 수 있다.
이번 출시로 컨디션 브랜드는 △컨디션 헛개 △컨디션레이디 △컨디션CEO △컨디션환 △컨디션스틱 △컨디션 제로 스파클링 △컨디션스틱 제로 등 총 7종의 라인업을 갖추게 됐다. 현재 컨디션은 식약처 인체적용시험 인증을 받은 숙취해소 제품을 가장 많이 보유한 브랜드로 알려져 있다.
신제품은 전국 편의점에서 구매할 수 있고 이달 중순부터는 이노엔몰(자사 온라인몰)에서도 할인된 가격으로 판매될 예정이다. HK이노엔은 신제품 출시를 기념해 컨디션 공식 인스타그램을 통해 샘플링 이벤트도 진행 중이라고 전했다.
HK이노엔 음료마케팅팀 관계자는 “최근 건강과 즐거움을 동시에 추구하는 MZ세대를 중심으로 음주 문화가 변화하고 있다”면서 “인체적용시험 기반 제품 경쟁력과 다양한 맛을 바탕으로 MZ세대가 부담 없이 즐길 수 있는 ‘헬시 플레저’ 브랜드로 자리 잡기 위해 노력하고 있다”고 말했다.
한편 컨디션은 1992년 출시된 국내 대표 숙취해소 브랜드로 다양한 제품군을 선보이며 전 세대에 걸친 스테디셀러로 자리매김해 왔다. 최근에는 대학가와 MZ세대 비중이 높은 기업을 중심으로 샘플링 행사를 진행하고 걸그룹 NMIXX(엔믹스) 해원을 모델로 한 광고를 선보이면서 MZ세대와의 소통을 강화하고 있는 것으로 알려졌다.
댓글 0