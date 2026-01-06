글로벌 빅파마 도약에 ‘한 발짝’… 셀트리온, 美 브랜치버그 공장 개소

미국 생산시설 개소… 토드 윙지 대표이사 선임
서정진 회장 “종합 CDMO 생산기지로 확장할 것”
관세 리스크 해소·세계 최대 시장 공략 강화
공장 인수·DS 계약 병행… 즉각적인 실적 반영 기대
셀트리온은 5일(현지시간) 미국 일라이릴리로부터 인수한 미국 뉴저지주 브랜치버그(Branchburg) 공장 개소식을 개최했다고 6일 밝혔다. 글로벌 바이오의약품 생산 역량 강화를 위한 미국 내 핵심 생산 거점이 공식 출범한 것으로 공급망 리스크까지 해소했다는 평가다.
개소식은 셀트리온이 시설을 인수한 후 열린 첫 번째 공식 행사다. 행사에는 서정진 셀트리온그룹 회장을 비롯해 앤디 김(Andy Kim) 연방 뉴저지 상원의원과 토마스 킨 주니어(Thomas Kean Jr.) 연방 뉴저지 하원의원, 토마스 영(Thomas Young) 브랜치버그 타운십 시장 등이 주요 외빈으로 행사에 참석했다. 특히 이날 킨 하원의원은 공장에 걸어 주면 좋겠다며 손수 가져온 성조기를 셀트리온 측에 전달했다. 해당 공장은 인수 절차를 약 5개월 만에 마무리하고 본격적으로 가동에 돌입했다.
서정진 회장은 “브랜치버그 생산시설을 향후 연구센터까지 포함한 종합 위탁개발생산(CDMO) 생산기지로 확장시킬 것”이라며 “우리나라 송도 본사와 함께 셀트리온 글로벌 성장의 큰 축을 맡게 할 것”이라고 말했다. 이어 서 회장은 셀트리온 브렌치버그 신임 대표이사로 토드 윙지(Todd Winge)를 공식 임명하고 현지 경영 체제 가동을 선언했다. 셀트리온은 이번 브랜치버그 생산시설 개소를 기점으로 관세 리스크를 선제적으로 해소하고 미국 내 안정적인 생산·공급 체계를 구축하게 됐다. 글로벌 생산 네트워크와 공급망을 한층 강화했다는 평가를 받는다. 특히 일라이릴리가 운영하던 우수의약품제조 및 품질관리기준(cGMP) 시설 인수로 신규 거점 확보에 소요되는 기회비용과 리스크를 최소화해 글로벌 사업 확장에 속도를 낼 수 있게 됐다.
여기에 일라이릴리와 바이오 원료의약품(DS) 위탁생산(CMO) 계약까지 체결해 사업 연속성을 확보했고 기존 숙련된 인력들에 대한 고용승계까지 마무리해 운영 안정성까지 갖췄다. 생산시설 인수 및 개소식, 생산이 동시에 이뤄지면서 이 공장은 즉각적으로 셀트리온 실적에 이바지할 전망이다. 셀트리온은 브랜치버그 공장을 미국 내 공급하는 주요 제품 생산을 위한 핵심 거점으로 활용하면서 글로벌 제약사를 고객사로 하는 CMO 및 CDMO 사업 거점으로 확대해 나간다는 방침이다. 세계 최대 의약품 시장인 미국 현지 생산 역량과 직접판매 체계를 연계한 사업 구조 고도화와 이를 통한 수익 극대화를 기대하고 있다.
셀트리온 관계자는 “브랜치버그 생산시설 개소는 단순히 미국 내 생산 거점 확보를 넘어 글로벌 생산·공급 체계를 고도화하는 중대한 전환점이 될 것”이라며 “현지 생산을 통해 관세 리스크를 완전히 해소하고 CDMO 사업 경쟁력을 강화해 글로벌 빅파마 도약을 차질 없이 완수하겠다”고 말했다.
댓글 0