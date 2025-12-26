고려사이버대학교, 개교 25주년 기념 25년사 발간

고려사이버대학교는 개교 25주년을 맞아 『고려사이버대학교 25년사』를 발간했다고 밝혔다. 이번 25년사는 2001년 국내 최초의 사이버대학으로 출범한 이후, 고려사이버대학교가 걸어온 교육 혁신의 과정과 성과를 체계적으로 정리한 기록물이다.
『고려사이버대학교 25년사』는 온라인 고등교육의 태동기부터 디지털 전환과 학습 혁신을 거쳐 미래 교육으로 확장해 온 대학의 발전 과정을 시기별로 조망한다. 특히 온라인 고등교육 모델을 정립하고, 기술 발전과 교육 패러다임 변화에 대응하며 국내 사이버대학의 방향성을 제시해 온 과정을 중심으로 구성됐다.
책은 총 6개 장으로 구성됐다. 1장은 대학 설립 배경과 함께 온라인 고등교육의 비전을 제시하며, 창학 초기 교육 철학과 제도적 기반을 다진 과정을 담았다. 2장에서는 온라인 교육 인프라 구축과 학사 시스템 고도화, 글로벌 네트워크 확장을 통해 고등교육기관으로 도약해 온 과정을 서술했다.
3장은 산업과 기술 변화에 대응한 교육 혁신 사례를 중심으로 실무 연계 교육과 융합형 교육 모델 구축 과정을 다뤘다. 4장은 미래 지식사회에 대비한 대학의 역할과 평생학습 체계 강화, 성인학습자 중심 교육 서비스 확대 내용을 담고 있다.
5장에서는 학습관리시스템(LMS) 고도화, 교수·학습 지원 정책, 캠퍼스 공간 운영 전략 등 지속 성장을 위한 교육 기반 구축 과정을 정리했다. 마지막 6장은 ‘VISION 2030’을 중심으로 글로벌 교육 플랫폼으로의 도약과 미래 대학으로서의 방향성을 제시한다.
특히 이번 25년사는 단순한 연대기적 기록을 넘어, 온라인 고등교육이 갖는 사회적 의미와 역할을 조망한다는 점에서 의미가 있다. 시공간의 제약을 넘어 누구나 학습할 수 있는 교육 환경을 구축하고, 성인학습자와 재직자, 글로벌 학습자를 포괄하는 교육 모델을 정착시킨 과정이 상세히 담겼다.
고려사이버대학교는 2001년 설립한 최초의 사이버대학으로, 지난 25년간 학습자 중심의 온라인 교육 시스템을 지속적으로 발전시켜 왔으며, 디지털 기술을 기반으로 한 교육 혁신을 통해 국내 고등교육의 새로운 대안을 제시해 왔다. 이번 『고려사이버대학교 25년사』는 이러한 경험과 성과를 정리함과 동시에, 향후 교육 환경 변화 속에서 대학이 나아가야 할 방향을 제시하는 자료로 활용될 예정이다.
한편, 고려사이버대학교는 1월 14일까지 2026학년도 1학기 학부 신·편입생과 대학원 신입생 모집을 진행하고 있다. 산업체 및 공공기관 재직자는 산업체 위탁전형을 통해 등록금 감면 혜택을 받을 수 있으며, 자세한 사항은 입학지원센터 홈페이지 또는 대표전화를 통해 확인할 수 있다.
