농협중앙회, 농업발전 기여 지자체 8곳에 감사패 수여

농협중앙회는 18일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 ‘2025 농업발전혁신인상’ 감사패 수여식을 개최했다고 밝혔다.
이번 시상은 농협과 협력 사업을 추진하며 농업·농촌 발전과 농업인 소득 증대에 기여한 지자체를 선정해 이뤄졌다고 한다.
농협은 2003년부터 농업 정책 혁신을 통해 농업·농촌 발전과 농업인의 삶의 질 향상에 기여한 지자체를 대상으로 ‘농업발전혁신인상’을 시상해오고 있다.
올해 수상 지자체는 경기 광명시, 강원 평창군, 충북 영동군, 충남 아산시, 전북 정읍시, 전남 나주시, 경북 고령군, 경남 사천시 등 총 8곳이다.
이날 강호동 농협중앙회장은 시상식에 참석한 지자체장들과 함께 농협중앙회 본관 로비에 마련된 시·군 농특산물 홍보관을 둘러보고 농업인과 농촌 현장을 지키기 위한 농협의 노력에 지자체의 지속적인 관심과 협력을 요청했다.
강 회장은 “농업 현장에서 농업인을 위해 헌신해온 수상 지자체의 노고에 감사드린다”며 “앞으로도 농협은 농업이 안정적인 소득원이 되고 농촌이 매력적인 삶의 공간이 될 수 있도록 지자체와 긴밀히 협력해 나가겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0