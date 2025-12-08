LH, ‘2025년 공공주택 작가정원’ 당선작 공개… 고양창릉 단지에 조성

한국토지주택공사(LH)는 2025년 공공주택 작가정원 작품공모 당선작을 공개했다고 8일 밝혔다.
LH는 단지 내 차별화된 커뮤니티 공간을 조성하기 위해 2022년부터 ‘공공주택 작가정원’을 추진해 왔고 시흥장현(A3BL)과 인천검단(AA-21BL, AA35-1·2BL) 등에 조성한 바 있다. 특히 시흥장현(A3BL) 작가정원 ‘보타니컬 커뮤니티(Botanical Community)’는 아시아 디자인 프라이즈 2025(Asia Design Prize 2025)에서 ‘위너(Winner)’로 선정되며 디자인 우수성을 인정받았다.
올해 공모는 ‘빛의 정원을 걷다’를 주제로 지난 10월 진행됐다. 자연과 예술, 물과 빛이 어우러진 커뮤니티 정원을 조성하기 위한 이번 공모의 대상지는 고양창릉 S-5·A-4BL 단지다. 최종 심사 결과 ‘서온뜰’(박기호·박아름 작가)이 최우수작으로 선정됐다. 당선작은 빛과 자연의 흐름을 활용해 예술적 풍경을 구현한 작품으로 평가됐다.
LH는 이번 당선작을 기반으로 고양창릉 S-5·A-4BL 단지를 연결하는 약 4000㎡ 규모의 중앙 커뮤니티 정원을 조성할 계획이다.
오주헌 LH 공공주택본부장은 “빛과 예술이 어우러진 작가정원은 단지 내 새로운 커뮤니티 공간이자 일상 가까이에서 즐길 수 있는 자연 쉼터가 될 것”이라면서 “앞으로도 입주자 만족도를 높일 수 있는 주거환경 제공에 노력하겠다”고 전했다.
