‘집에 가자’ 캠페인 통했다 …KCC건설 스위첸, 대한민국광고대상 대상 포함 2개 부문 수상

TV 단편 부문 ‘대상’, 온라인 롱필름 부문 ‘동상’ 2관왕 수상
KCC건설의 주거 브랜드 스위첸이 ‘2025 대한민국광고대상’에서 TV 영상 단편 부문 대상과 온라인 영상 롱필름 부문 동상을 수상하며 2관왕을 달성했다. 대한민국광고대상은 한국광고총연합회가 주관하는 국내 최고 권위의 광고 시상식으로, 매년 2000여 편 이상의 작품이 출품되는 대규모 행사다.
집의 본질적 의미를 되새기는 스위첸의 철학을 담아 좋은 결실
스위첸은 그동안 집의 본질적 의미와 사람 사이의 관계를 강조하는 브랜드 철학을 바탕으로 다양한 캠페인을 이어 왔다. 이번 ‘집에 가자’ 캠페인은 “우리 모두에게는 저마다 그리운 집이 있다”는 메시지를 중심으로, 현대인의 일상 속 ‘집에 가고 싶은 마음’을 담백하고 따뜻하게 표현해 많은 이들의 깊은 공감을 얻었다.
집은 일상의 균형을 회복하고 정체성을 되찾게 해주는 가장 근원적인 안식처다. 스위첸은 ‘집’을 단순한 생활 공간이 아닌 감정적 안전지대로 바라보며, ‘집에 가자’라는 표현을 오늘을 버텨낸 모두에게 전하는 위로의 메시지로 확장시켰다.
특히 캠페인 배경음악으로 사용된 김창완의 ‘집에 가는 길’은 담백한 음성과 서정적 멜로디로 영상의 감성을 더욱 풍성하게 했다. 이 곡은 캠페인 공개 이후 30년 만에 다시 주목받으며 역주행 인기를 기록해, 캠페인의 메시지 전달에 중요한 역할을 했다.
스위첸 관계자는 “이번 캠페인을 통해 많은 분들이 ‘집’이라는 공간이 주는 소중함과 따뜻함을 다시금 느끼셨기를 바란다”며 “앞으로도 스위첸은 집의 본질적 가치를 담은 메시지로 일상에 위로와 응원이 될 수 있도록 지속적으로 노력할 것”이라고 밝혔다.
앞으로도 KCC건설은 아름다운 세상을 만들어가기 위해 기업이 지향해야할 옳은 방향성을 고민하며, 많은 시청자들이 공감할 수 있는 캠페인을 지속적으로 펼쳐갈 계획이다.
한편, 2025 대한민국 광고대상 시상식은 내일(2일) 더플라자호텔 그랜드 볼룸에서 진행될 예정이다.
