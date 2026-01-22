차은우 ‘200억 탈세’ 의혹…소속사 “과세당국에 소명 절차 밟을 것”

가수 겸 배우 차은우가 수백억 원대 탈세 의혹에 휩싸인 가운데 소속사 측이 “최종적으로 확정 및 고지된 사안이 아니다”라고 22일 밝혔다.
소속사 판타지오는 이날 입장문을 내고 “이번 사안은 차은우의 모친이 설립한 법인이 실질 과세 대상에 해당되는지가 주요 쟁점인 사안으로 법 해석 및 적용과 관련된 쟁점에 대해 적법한 절차에 따라 적극 소명할 예정”이라며 이같이 전했다. 앞서 이데일리는 차은우가 탈세 혐의로 국세청으로부터 200억 원이 넘는 세금 추징을 통보받았다고 보도했다. 국세청은 기존 소속사와 모친 명의 법인이 용역 계약을 맺고 소득을 분배해 소득세율보다 낮은 법인세율을 적용받도록 한 것으로 의심하고 있다.
차은우 측은 이에 불복해 과세전 적부심사를 청구한 상태로 알려졌다. 과세전 적부심사는 세금 고지 전 국세청 조치에 이의가 있는 납세자가 요청하는 절차로, 심사위원회에서 납세자의 주장이 받아들여지면 과세당국은 세금을 부과할 수 없다. 소속사는 “해당 절차가 조속히 마무리될 수 있도록 아티스트와 세무대리인은 성실히 협조할 예정”이라며 “차은우는 앞으로도 국민의 한 사람으로서 세무 신고 및 법적 의무를 성실히 이행할 것을 약속한다”고 했다.
