‘한파 절정’ 넘겼지만 주말까지 강추위…내일 아침 최저 영하 19도

22일 아침 강원 철원군 최저기온이 영하 24.2도까지 떨어지고 체감온도가 영하 36.8도까지 떨어지는 등 추위가 절정에 이르렀다. 전남, 전북과 제주, 울릉도에는 대설 주의보가 내려진 가운데 주말까지 한파가 이어질 것으로 보인다. 주말 이후에는 맹추위는 꺾이겠지만 여전히 평년보다 낮은 기온이 계속될 것으로 예보됐다.
기상청에 따르면 이날 강원 대관령은 영하 18.8도, 서울 영하 13.2도까지 내려갔으며 대구도 영하 8.5도까지 떨어졌다. 전남 목포, 해남군, 영암군과 전북 고창 부안 등에는 대설주의보가 내려진 상태다.
이날 전남과 제주, 충남 등에 눈이 내릴 전망이다. 예상 적설량은 전라서해안과 제주 산지에 2~7cm, 광주 전남에 1~3cm 안팎이다. 23일에도 이들 지역에는 눈이 올 가능성이 있다. 주말에도 한파가 이어질 것으로 보이지만 기온은 아침을 중심으로 조금 오를 전망이다. 23일 아침 최저기온은 영하 19도~영하 2도, 낮 최고기온은 영하 4도~7도로 예보됐다. 남부지방 등은 낮에 들어 기온이 영상으로 오르겠다. 토요일인 24일 아침에는 최저기온이 영하 18도~영하 1도, 낮 최고기온이 영하 6도~영상 7도로 예보됐다.
주말 이후 추위가 한풀 꺾이겠지만 이후에도 평년보다 추운 날씨가 이어질 것으로 전망된다. 25일까지 전국 내륙을 중심으로 최저기온이 영하 10도에 못 미치는 강추위가 이어지다가 주말 들어 기압계에 변화가 생기면서 맹추위는 다소 풀릴 것으로 보인다. 하지만 여전히 북풍이 남서풍보다 거센 상황이어서 평년기온 이하의 날씨가 유지될 것으로 예상된다. 다음 주 초반부터는 아침 기온이 영하 12도∼0도, 낮 기온이 영하 2도∼영상 8도 정도의 날씨를 보일 전망이다. 이맘때 평년기온은 아침 최저 영하 10도∼0도, 낮 최고 2∼8도 수준이었다.
