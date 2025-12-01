[DBR]질문하는 소크라테스의 힘

인공지능(AI)이 인간처럼 생각하고 공감 능력을 보이는 존재로 발전하면서 우리 삶과 지성 자체를 근본적으로 바꾸고 있다. AI가 패턴 인식과 통계적 상관관계를 통해 지식을 비약적으로 확장시키는 가운데 인간이 스스로 세계의 의미를 구성하고 맥락적 이해를 통합하는 과정은 생략되거나 약해질 수 있다. AI가 추론, 판단, 기억, 질문 등 인간 고유의 핵심 역량을 쇠퇴시키는 본질적인 위험을 가져올 수 있는 셈이다. 과거 소크라테스가 지식을 절대화하는 ‘소피스트’에게 맞섰듯이 오늘날 인간은 무지를 인정하고 끊임없이 ‘왜(Why)’라는 소크라테스적 질문을 던져야 AI로 인한 사고의 약화를 막을 수 있다.
AI 에이전트 구축 성공하려면
고객은 AI가 제공하는 가치를 적극적으로 누리는 데 반해 기업은 아직 AI의 효용을 충분히 누리지 못하고 있다. 특히 데이터 관리, 거버넌스 등의 문제로 고객에게 실질적인 가치를 제공하는 AI 에이전트를 구축하는 데 어려움을 겪는 기업이 많다. 이 같은 ‘에이전틱 분열(Agentic Divide)’을 해소하기 위해서는 데이터, AI, 애플리케이션이 하나의 생태계로 통합된 시스템을 갖춰 ‘에이전틱 엔터프라이즈(Agentic Enterprise)’로 거듭나야 한다. 이런 환경을 갖췄을 때 AI 에이전트는 고객 및 기업과 관련된 총체적인 데이터를 바탕으로 지능적 맥락을 형성하며 고차원적인 추론 능력을 통해 고객과 직원 경험을 개선할 수 있다.
