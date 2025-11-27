셀트리온, 브라질서 ‘옴리클로’ 퍼스트무버로 출시… 내년 중남미 공략 본격화

옴리클로 150mg 용량 출시… 내년 라인업 확대
브라질 시장 브랜드 인지도 제고→처방 실적↑
브라질 기점으로 내년 중남미 시장 영향력 강화
셀트리온은 중남미 최대 의약품 시장인 브라질에서 만성 특발성 두드러기 치료제 ‘옴리클로(성분명 오말리주맙)’를 출시하고 본격적으로 시장 선점에 돌입한다고 27일 밝혔다.
옴리클로는 브라질 시장에 가장 먼저 출시된 오말리주맙 바이오시밀러 ‘퍼스트무버(First Mover)’ 제품이다. 이번에 150mg 용량을 먼저 출시했고 내년 초에는 75mg 제품을 추가한다는 계획이다.
셀트리온 브라질법인은 옴리클로 출시 전부터 현지 의약품 구매 담당자와 의료 기관을 대상으로 제품 경쟁력 및 안정적인 공급 역량을 적극적으로 알렸다. 여기에 브라질 의료진들이 다년간 셀트리온 제품을 처방해 왔기 때문에 빠른 시장 안착이 기대되는 상황이다.
의료진을 대상으로 하는 마케팅 활동도 활발히 진행됐다. 지난 13일(현지 시간)에는 브라질 알레르기·면역학회에 참가해 현지 의료진을 상대로 옴리클로의 임상 데이터와 치료 편의성 등을 소개했다. 브라질 내 셀트리온 주요 제품 성장세는 브랜드 인지도 제고와 함께 신규 제품에 대한 신뢰도 향상으로 이어지는 선순환 구조 기반을 형성하는 모습이다. 올해 2분기 기준 혈액암 치료제인 ‘트룩시마(리툭시맙)’가 브라질 내 사립시장에서 약 80%에 달하는 점유율을 기록한 것으로 집계됐다. 자가면역질환 치료제 ‘램시마(인플릭시맙)’ 역시 해당 시장 영역에서 60%대 점유율을 보이면서 높은 성과를 거뒀다.
셀트리온은 기존 제품 성과를 바탕으로 옴리클로 등 후속 출시 제품들의 성공적인 시장 안착을 이끈다는 계획이다. 또한 브라질을 넘어 중남미 시장 전체로 제품 포트폴리오를 확대하고 권역 내 입지를 강화한다는 전략이다.
강경두 셀트리온 중남미지역담당장은 “브라질 내 퍼스트무버로 시장 조기 진출 이점을 앞세워 처방을 빠르게 확대해 나갈 계획”이라며 “브라질을 기점으로 내년부터 중남미 지역 내 옴리클로 판매 국가를 본격적으로 확대하고 권역 내 입지를 더욱 공고히 해 나갈 것”이라고 말했다.
한편 셀트리온이 개발한 옴리클로는 만성 특발성 두드러기와 천식 등을 치료하는데 사용되는 제품이다. 오리지널 의약품인 졸레어는 지난해 글로벌 시장에서 약 6조4992억 원의 매출 실적을 거둔 블록버스터 의약품이다.
