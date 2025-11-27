삼성전자, 중남미 AI가전 판매량 1년새 40% ‘쑥’

중남미 지역에서 삼성전자의 인공지능(AI) 가전 판매량이 크게 늘어난 것으로 나타났다.
26일 삼성전자에 따르면 올해 1월부터 10월까지 중남미 지역에서 삼성전자의 AI 가전 누적 판매량은 전년 동기 대비 약 40% 증가했다. 세탁기와 건조기를 하나로 합친 ‘비스포크 AI 콤보’의 판매 호조에 힘입어 세탁기 매출이 같은 기간 약 80% 늘었다.
삼성전자는 현지 수요에 맞춘 AI 가전 라인업을 앞세워 성장 잠재력이 큰 중남미 시장 공략을 강화하고 있다. ‘패밀리허브’ 냉장고와 ‘비스포크 AI 무풍 에어컨’ 등 프리미엄 제품군뿐 아니라 상냉동·하냉장(TMF) 냉장고, 전자동 세탁기 등 중저가 제품군까지 확대하면서 중남지 지역 AI 홈 생태계 확장에 나섰다.
올해 9월에는 과테말라에 중남미 최초의 체험형 쇼룸인 ‘까사 삼성’을 오픈하면서 AI 가전을 직접 체험할 수 있는 공간을 구축하기도 했다.
에너지 효율을 중시하는 중남미 시장 특성도 삼성전자의 AI 가전 판매 증가에 긍정적으로 작용했다. 삼성전자는 스마트홈 플랫폼 ‘스마트싱스’를 통해 가전별 전력 사용량을 관리하고 에너지를 절감할 수 있다는 점을 강조하면서 현지 소비자들의 호응을 얻고 있다고 설명했다.
이동훈 기자 dhlee@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0