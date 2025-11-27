반자동화 혁신으로 제조 경쟁력 높여

[2025 대한민국 중소·중견기업 대상] 대한민국 중소·중견기업 대상
㈜에스제이글로벌이 ‘2025 대한민국 중소중견기업 대상’ 미래가치창출 부문에서 수상해 생산 효율화와 글로벌 품질 경쟁력을 인정받았다.
2015년 설립된 회사는 의류용 로고 전사(轉寫) 분야에서 독보적 기술력을 확보하고 있으며 2020년부터 반자동화 시스템을 도입해 생산성을 30% 높이고 불량률을 절반으로 줄이는 성과를 거뒀다.
국내 1개 생산기지에 5개 라인을 운영하며 연 매출 35억 원, 직원 25명 규모로 성장했다. 10년간 데상트코리아, 말본, 살로몬, 풋조이, 무신사, 디아도라 등 글로벌 브랜드의 협력사로 품질 신뢰도를 확립했으며 최근 친환경 골프웨어 브랜드 ‘그린라군’을 론칭해 시장 다변화에 나섰다.
수출 전용 라인 증설과 해외 전시회 참가를 통해 유럽·일본 시장 진출도 추진 중이다. 장석호 대표는 “혁신과 신뢰를 기반으로 지속가능한 제조 경쟁력을 확보하며 국내 패션산업이 세계시장에서 인정받는 데 기여하겠다”고 강조했다.
