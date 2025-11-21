GS건설, ‘안양자이 헤리티온’ 견본주택 개관… 내달 초 본격 분양

GS건설은 안양시 만안구 상록지구 재개발 사업인 ‘안양자이 헤리티온’의 견본주택을 21일 열고 분양을 시작한다고 밝혔다. 안양자이 헤리티온은 지하 5층~지상 29층, 17개 동, 총 1716가구 규모의 대단지 아파트로 이 가운데 전용 49~101㎡ 639가구가 일반분양 물량이다.
전용면적별 공급은 △49㎡ 164가구 △59㎡ 404가구 △76㎡ 39가구 △84㎡ 25가구 △101㎡ 7가구다. 최근 1~2인 가구 증가 흐름을 고려해 중소형 물량이 중심으로 구성됐다.
청약 일정은 12월 2일 특별공급을 시작으로, 3일 1순위, 4일 2순위 접수를 받는다. 당첨자 발표는 12월 10일이며 정당계약은 12월 22~24일 3일간 진행된다. 전용 85㎡ 이하는 가점제 40%, 추첨제 60%가 적용되고 85㎡ 초과 물량은 모두 추첨제로 선정된다.
단지가 위치한 안양시 만안구는 비규제지역으로 청약 요건이 비교적 완화돼 있다. 수도권(서울·경기·인천) 거주 만 19세 이상이면 세대주 여부와 주택 보유 여부와 관계없이 1순위 청약이 가능하다. 재당첨 제한이 없고 세대 구성원의 중복청약도 허용된다. 대출 규제도 다른 수도권 규제지역보다 유연한 편이다.
교통 여건은 1호선 명학역과 인접하다. 명학역에서 가산디지털단지, 용산·서울역·시청역까지 환승 없이 이동할 수 있다. 인근 안양역과 금정역에는 월곶판교선과 GTX-C 노선이 예정돼 있다. 교육시설은 명학초, 성문중·고가 도보권이며, 지역 내 선호도가 높은 신성중·고도 접근 가능하다.
주변 산업 인프라로는 안양벤처밸리, 안양IT단지, 안양국제유통단지, 평촌스마트스퀘어 등이 있어 직주근접성이 확보된다. 생활 편의시설은 롯데백화점 평촌점, 이마트 안양점, 홈플러스 평촌점, 뉴코아아울렛 평촌점 등이 가깝고, 만안구청·보건소·메트로병원·안양아트센터 등 주요 공공·문화시설도 반경 1km 내에 위치한다.
주거환경 측면에서는 단지 남측으로 수리산이 인접해 일부 가구에서 조망이 가능하다. 안양천 산책로와 명학공원 등 녹지 접근성도 확보됐다. 단지는 남향 위주로 배치되며 지상에 조경 공간을 조성해 공원형 단지로 계획됐다.
커뮤니티 시설은 단지 22층에 클럽클라우드를 마련해 스카이라운지, 프라이빗다이닝룸, 스카이홀 등을 구성했다. 커뮤니티센터에는 피트니스, 골프연습장, 스크린골프, GX룸, 탁구장, 카페라운지, 북카페, 필라테스, 사우나, 독서실, 스터디룸, 키즈카페 등이 들어선다. 게스트하우스도 마련해 방문객 숙소 등으로 활용할 수 있다.
GS건설 분양 관계자는 “중소형 중심의 구성으로 소형 가구 수요에 대응할 수 있을 것으로 예상한다”며 “교통·교육·생활 인프라가 갖춰진 지역에서 공급되는 대단지라는 점이 강점”이라고 말했다.
입주는 2029년 하반기 예정이다.
