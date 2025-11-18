“올해 김장비용 20만1000원… 작년보다 6% ↓”

올해 4인 가족(20포기) 기준 김장철 김장비용이 20만1151원으로 전년 11월 중순(21만 3003원) 대비 5.6% 낮은 것으로 나타났다.
한국농수산식품유통공사(aT)는 김장 성수기(11월 중순~12월 상순)를 맞아 주요 김장재료 14개 품목에 대해 전국 17개 전통시장과 36개 대형유통업체에서 김장비용을 조사한 결과 이같이 나타났다고 18일 밝혔다. 조사는 전날 기준으로 이뤄졌으며, 농식품부 할인지원 및 대한민국 수산대전 등 정부 할인과 유통업체 자체 할인이 반영됐다.
주재료 중 배추와 무는 추석 이후 잦은 강우로 작황이 부진해 최근 도매가격이 상승세에 있다. 다만 역대 최대규모의 김장철 농축산물 할인지원이 추진되면서 소매가격은 지난해 대비 각각 10%, 24% 하락한 것으로 조사됐다. 도매가격은 11월 하순부터 남부지역에서 본격적으로 출하되면 하락세로 전환될 것으로 전망된다.
배추, 무 이외에도 배, 새우젓, 소금과 같은 부재료 가격도 지난해보다 각각 28%, 8%, 10% 하락했다. 양념으로 사용되는 마늘, 양파는 지난해보다 각각 9%, 6% 강세를 보이고 있으나, 평년 대비는 각각 8%, 13% 낮은 수준이다.
문인철 aT 수급이사는 “마늘·양파는 김장철 마늘·양파 수급대책에 따라 정부비축 물량을 공급하고 있어 향후 안정세가 기대된다”라며 “본격적인 김장철을 맞아 주요 품목들의 수급 안정이 될 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
