농협중앙회 조합감사위원회, 산청군농협 특별감사 착수… “신뢰 회복 위해 엄정 대응”

농협중앙회는 조합감사위원회가 산청군농협 조합장을 둘러싼 의혹과 관련해 특별감사에 착수한다고 12일 밝혔다. 조합감사위원회는 지난 11일 조합장의 산불 피해 구호품 사적 사용 의혹과 경업(競業) 관련 의혹에 대한 현장조사를 실시했으며 오는 17일부터 본격적인 특별감사를 진행할 계획이다.
조합감사위원회는 최근 언론에 제기된 산청군농협 관련 의혹 전반을 감사 범위에 포함해 사실관계를 점검한다는 방침이다. 위원회는 “감사 결과에 따라 조합장과 관련 직원에 대한 징계 절차를 즉시 착수할 것”이라면서 “공신력을 훼손한 사안에 대해서는 중앙회의 자금지원 제한 등 강도 높은 제재 조치를 검토한다”고 전했다. 또 향후 경찰 수사 결과가 나올 경우 이에 따른 추가 책임도 엄중히 묻겠다고 덧붙였다.
농협중앙회는 최근 ‘국민 신뢰 회복’을 위한 강력한 개혁 방안을 내놓고 인적 쇄신과 제도 개선을 추진하고 있다. 중앙회는 “농축협의 투명성과 청렴성을 저해하는 사안에 대해서는 단호하게 대응할 것”이라며 “깨끗하고 신뢰받는 농협 구현에 앞장서겠다”고 밝힌 바 있다.
