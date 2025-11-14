오페라 아리아·칸초네·대중가요 등 풍성한 음악의 향연

국제위러브유운동본부 제공 위러브유 사랑의 콘서트는 25년간 이어진 연례 복지행사다. 2000년 12월 서울 정동이벤트홀에서 열린 첫 무대를 시작으로 코로나19 팬데믹 기간을 제외하고 올해까지 총 23회 개최됐으며, 누적 관객수는 20만 명이 넘었다.

사랑의 콘서트는 국가와 언어, 문화가 달라도 모두가 함께 지구촌 가족의 어려움을 돌보며 화합하는 자리가 돼왔다. 이를 통해 위러브유는 지난해까지 심장병, 희소난치병, 기타 질병에 시달리는 어린이 124명에게 새 생명을 선물했다. 인도·동티모르·온두라스·멕시코·미얀마·모잠비크·투발루 등 해외 30개국 이재민·난민·취약계층에 긴급구호와 의료·교육·생계 지원을 했다. 국내 복지소외가정 1083세대를 포함해 4만3500여 명을 도왔다.

태풍으로 무너졌던 필리핀 학교가 위러브유의 도움으로 재건돼 학업의 공간이 다시 열렸고, 홍수로 붕괴된 네팔 마을의 다리가 세워져 주민들의 삶이 회복됐다. 물 부족으로 고통받던 베냉과 브라질 아마존 마을에 물펌프가 설치돼 주민들이 건강한 생활을 하게 됐다.



사랑의 콘서트와 함께 위러브유의 양대 복지행사인 ‘새생명 사랑 가족걷기대회’도 26회를 이어오며 희망을 나눴다. 국내는 물론 미국, 페루, 필리핀 등에서 열려 24만5300명이 참여했고, 이를 통해 33개국 9만 명가량이 도움을 받았다. 물펌프와 물탱크 50대 지원을 포함해 45개 학교의 교육환경을 개선했으며, 기후난민과 이재민의 의료와 생계도 보살폈다. 위러브유가 한 해의 시작과 끝 즈음에 개최해온 글로벌 복지행사는 인류애의 동력이 되어 지구촌 가족들의 삶에 희망의 선율을 전하고 있다.